Stipendio | stop ai contanti | dal 1° luglio deve essere tracciabile

Stop Stipendio in contanti/ Dal 1° luglio si rischiano multe fino a 5.000 euro : Stop agli stipendi in contanti dal 1° luglio . I trasgressori rischiano una multa fino a 5.000 euro . Sono previste anche delle eccezioni per cui si potrà usare ancora il contante(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:12:00 GMT)

Stop Stipendio in contanti : Addio contante per lo stipendio . E' partito il conto alla rovescia per datori di lavoro o committenti che, dal primo luglio, non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro ...