Luigi Bisignani | l' errore fatale di Giuseppe Conte | ' Delusione in Vaticano | lui non'

Luigi Bisignani : 'La data imminente in cui cadrà il governo' : Non si fa illusioni , ne vorrebbe farsene, Luigi Bisignani , sulla durata del governo Conte che giura oggi al Quirinale nelle mani del presidente Sergio Mattarella. Perchè, spiega nel consueto ...

Paolo Savona - Luigi Bisignani avverte Sergio Mattarella : 'Ecco chi è davvero il professore' : I rischi corsi dal Quirinale per la strenua opposizione alla figura di Paolo Savona come ministro dell'Economia potrebbe essere ben più gravi dello scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate. Luigi Bisignani non usa giri di parole per mettere in guardia, tra gli altri Sergio Mattarella , sul ...