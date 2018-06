Eleonora Brigliadori | diventata Aaron Noel | travolta dalle polemiche per Pechino Express

tvzap.kataweb

: RT @trash_italiano: #PechinoExpress: bufera sulla partecipazione di Eleonora Brigliadori - odalysio : RT @trash_italiano: #PechinoExpress: bufera sulla partecipazione di Eleonora Brigliadori - ProudofKiwi : Sono veramente contraria alla partecipazione di Eleonora Brigliadori (presentata con il suo pseudonimo Aaron Nöel).… - cutierudegirl : @TommasoCerutti @MarcoVisita no Tom a Marcovisita in intimità faccio solo docce di champagne, nomme chiamo Eleonora Brigliadori -

(Di martedì 5 giugno 2018)è stata scelta per essere parte del cast dell’edizione 2018 di, ormai è una notizia digerita. Ciò che ancora non è stato metabolizzato ed è tuttora in corso è l’onda anomala di proteste che si è sollevata quando s’è diffusa l’informazione sulla partecipazione dellaal reality di Rai2, principalmente causataconvinzioni alternative della showgirl relativamente a questioni come la chemioterapia, gli psicofarmaci e naturalmente i vaccini; tantissimi telespettatori sostengono infatti che non si debba darle ulteriore visibilità. Per un’altra sua battaglia, quella sulla dieta vegetariana, la ex naufraga dell’edizione 2011 de L’isola dei famosi è anche stata espulsa dallo studio di Maurizio Costanzo perché, a detta del conduttore romano, incapace di tenere bassi i toni. Daad ...