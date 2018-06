Motorola Moto Z3 Play è il protagonista di nuovi render e immagini promozionali

Nuove anticipazioni su Motorola Moto Z3 Play e in arrivo un curioso accessorio per LG G7 ThinQ : Motorola Moto Z3 Play è apparso in alcune immagini che ci mostrano tre Moto Mods che gli utenti potranno acquistare per ampliare le sue potenzialità L'articolo Nuove anticipazioni su Motorola Moto Z3 Play e in arrivo un curioso accessorio per LG G7 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Moto G6 Plus - nuovo top Motorola da 299 euro : Prestazioni e convenienza è il binomio che sta caratterizzando la parabola di Motorola, brand in ascesa dopo il passaggio a Lenovo, che nel 2015 l’ha acquisita da Google. Con una strategia mirata a differenziare il target con le Serie Z, E e G, l’ex compagnia più in vista del settore smartphone ha fatto centro, come testimonia il primato del Moto G – il primo è il modello più venduto nella storia dell’azienda – mentre considerando ...

Samsung Galaxy A6 - A6 Plus e Motorola Moto G6 e G6 Plus sono disponibili in Italia : Samsung Galaxy A6, Galaxy A6 Plus, Motorola Moto G6 e Moto G6 Plus sono in questi giorni disponibili in Italia, qualche settimana dopo la loro presentazione. Andiamo a scoprire i migliori prezzi a cui possiamo acquistarli al momento.

Motorola e Lenovo portano in Italia la linea Moto G6 : Le statistiche diffuse da Motorola sottolineano il successo della linea Moto G: 70 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo dall'esordio della serie nel 2013 a oggi. Merito del rapporto qualità/prezzo che rende i dispositivi accessibili dal punto di vista economico, nonostante una dotazione hardware e software di ...

Motorola Moto G6 - tre nuovi smartphone nella fascia 200-300 euro : Come ogni anno, anche nel 2018 non poteva mancare una nuova offensiva di Motorola nei confronti della fascia media del mercato smartphone. Gli smartphone Moto G del gruppo sono ormai famosi da anni per la loro affidabilità e accessibilità e questa sesta generazione promette di proseguire nel solco di una tradizione inaugurata ormai nel 2013. I gadget della famiglia Moto G6, presentati in Brasile qualche giorno fa ma in arrivo a breve in Italia ...

Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano - Nokia 8 tra qualche giorno : Xiaomi Mi A1 e Motorola Moto G5S Plus si aggiornano, tra qualche giorno toccherà anche a Nokia 8. Il primo smartphone Android One di Xiaomi sta ricevendo un piccolo update, mentre Moto G5S Plus passa ad Android 8.1 Oreo con annesse patch di maggio e Nokia 8 si appresta a ricevere un corposo aggiornamento per la fotocamera.

Motorola One Power : ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One : Motorola One Power dovrebbe essere il nuovo smartphone in arrivo dalla casa alata, senza Moto: notch, Android One e un design in linea con il mercato attuale.

Motorola Moto Z3 Play si mostra in nuove immagini render : Il Motorola Moto Z3 Play nelle ultime ore lo smartphone si è mostrato in alcune curate immagini render, rigorosamente leaked. Guardiamole insieme

Il Motorola Moto Z3 Play e la 5G Moto Mod in nuove immagini leaked : Sono apparse in Rete due nuove immagini che ci mostrano il presunto design di due prodotti di Lenovo: parliamo del Motorola Moto Z3 Play e della 5G Moto Mod

Svelati il Motorola Moto G6 Plus in versione potenziata e Honor 9i : Una versione potenziata del Motorola Moto G6 Plus, caratterizzata da un processore Qualcomm Snapdragon 660 e da ben 6 GB di RAM, è apparsa in Rete

Confermate molte delle specifiche tecniche di Motorola Moto Z3 Play : Di Motorola Moto Z3 Play sappiamo più o meno tutto, ma oggi possiamo confermare gran parte delle specifiche tecniche, nel caso qualcuno avesse ancora dei dubbi, con largo anticipo sulla presentazione.

Motorola Moto Z3 Play : ecco le possibili caratteristiche hardware e software : Il team di XDA Developers ha di sbirciato un documento interno di Lenovo e scoperto quelle che saranno le principali caratteristiche di Motorola Moto Z3 Play

Motorola Moto C2 e C2 Plus svelati dalle prime immagini render : Tra gli smartphone che il colosso cinese Lenovo potrebbe lanciare con il brand Motorola vi sarebbero i Motorola Moto C2 e Moto C2 Plus. Ecco cosa sappiamo

Motorola Moto Z3 Play messo a nudo da Evleaks : davvero niente male nella colorazione Deep Indingo : Motorola Moto Z3 Play sembrerebbe essere il protagonista di un nuovo leak pubblicato da Evan Blass che lo ritrarrebbe nella colorazione Deep Indingo.