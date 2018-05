Parigi | sul palazzo come Spiderman | si arrampica fino al quarto piano per salvare il

DIRETTA/ Italia Portogallo Under 21 (risultato live 1-3) streaming video e tv : prima Parigini - poi Gonçalves : DIRETTA Italia Portogallo Under 21 streaming video e tv: probabili formazioni, orario, risultato live dell'amichevole di Estoril che segna il ritorno di Di Biagio(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 19:10:00 GMT)

"Dirò a Parigi che la Tav è superata" Nuova bufera sulle parole di Di Maio : "Per una questione di cortesia andremo a dire alla Francia che la Tav è superata". Ieri sera, nel corso dell'assemblea dei parlamentari grillini, Luigi Di Maio è tornato ad aprire le ostilità nei confronti dell'Alta velocità. "Occorre seguire la strada scritta nel contratto - ha detto ai suoi - ma è chiaro che il nostro ministro delle Infrastrutture dovrà andare a dire alla Francia che l'Alta velocità è superata". Una posizione belligerante che ...

A Parigi arrivano i “Sea Bubbles” - i taxi volanti sulla Senna [VIDEO] : Successo per le seconde prove tecniche dei “Sea Bubbles“, i taxi volanti che sono destinati a viaggiare sulla Senna e che promettono di rivoluzionare i trasporti pubblici di Parigi. Vengono presentati come i potenziali taxi del futuro: una via di mezzo tra il battello e l’aereo, si muovono sull’acqua senza generare onde, rapidi, silenziosi e non inquinanti. Il mezzo di trasporto innovativo è stato ideato dal navigatore ...

E' stata un successo - a Parigi - la giornata francio-sarda incentrata sul convegno internazionale su "La ricezione delle opere e del pensiero ... : Il "filo rosso" delle tre esposizioni è stato il concetto che il sardo Gramsci è un intellettuale oggi tradotto e conosciuto tutto il mondo e come tale è un "testimonial" eccezionale non solo di sé ...

Le Banche per lo sviluppo dimenticano la sostenibilità : bocciate sull'accordo di Parigi : ROMA - Non te lo aspetteresti dalle Banche mondiali per lo sviluppo. Finanziate dai governi o in mano ai governi sono istituzioni dedicate a finanziare progetti di crescita, in particolar modo nei ...

DIRETTA/ Les Herbiers Psg (risultato finale 0-2) : i Parigini vincono la Coppa di Francia - onore agli sconfitti : DIRETTA Les Herbiers Psg, risultato finale 0-2: i parigini vincono la Coppa di Francia con i gol di Lo Celso e Cavani (rigore), la squadra della terza divisione esce a testa altissima(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:54:00 GMT)

Diretta/ Les Herbiers Psg (risultato live 0-0) streaming video e tv : pali Parigini - ma i vandeani sono vivi! : Diretta Les Herbiers Psg streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live per l’inattesa finale della Coppa di Francia (oggi 8 maggio)(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:22:00 GMT)

Accordo di Parigi sul clima e Iran deal. La versione di John Kerry a Seeds&Chips : Dobbiamo credere nella scienza', ha esordito all'inizio del suo discorso di fronte alla folta platea piena di giovani. L'Accordo SUL clima Il Presidente ' Donald Trump può aver deciso di uscire dall'...

Clima : al via a Bonn la conferenza sull’attuazione dell’Accordo di Parigi : E’ in corso a Bonn, in Germania, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti Climatici, in programma fino al 10 maggio: l’obiettivo è affrontare l’attuazione dell’Accordo di Parigi, e si getteranno le basi per il prossimo vertice globale sui cambiamenti Climatici che si terrà a dicembre nella città polacca di Katowice. Si discuterà delle regole su misurazione e segnalazione delle emissioni dei singoli ...

Bernardo Bertolucci - Ultimo Tango a Parigi/ “Maria Schneider sul set felice - vorrei dirigere Kevin Spacey…” : Bernardo Bertolucci contro Ridley Scott, il regista italiano si scaglia contro l'americano: "Kevin Spacey censurato da Tutti i soldi del mondo? Questa è una vergogna".(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:42:00 GMT)

DS Virgin Racing - risultati e classifica E-Prix Parigi : ... 19, FL, Sam Bird, DS Virgin Racing , 15 punti, Maro Engel, Venturi Formula E , 12 punti, Sebastien Buemi, Renault e.dams , 10 punti, Andre Lotterer, Techeetah , 8 punti, Daniel Abt, Audi Sport ABT ...

Scontro sulla legge Macron - Parigi come Calais?/ Tendopoli nella capitale : è emergenza immigrazione : Parigi è diventata come Calais? Le politiche sull'immigrazione stanno creando molte polemiche attorno a Emmanuel Macron e l'approvazione della nuova legge in materia divide il suo partito...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Pernod Ricard scivola a Parigi dopo il dato sulle vendite : Pressione su Pernod Ricard, che tratta con una perdita dell'1,08%. Il gruppo francese di liquori ha registrato un calo delle vendite, nel terzo trimestre, ma ha assicurato che aumenterà la politica

