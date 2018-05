«I ministri li sceglie il presidente della Repubblica» | diceva Di Maio mercoledì

Salvini : ministri non li sceglie Berlino : Ieri il leader della Lega aveva fatto sapere su Facebook:"Sono molto arrabbiato", riferendosi a voci su un non gradimento da parte del Colle alla proposta a ministro dell'Economia del professore ...

Salvini : ministri non li sceglie Berlino : 12.24 "Giornali e politici tedeschi insultano: italiani mendicanti, fannulloni, evasori fiscali, scrocconi e ingrati. E noi dovremmo scegliere un ministro dell'economia che vada bene a loro? No, grazie! #primagliitaliani". Lo scrive su twitter Matteo Salvini. Ieri il leader della Lega aveva fatto sapere su Facebook:"Sono molto arrabbiato", riferendosi a voci su un non gradimento da parte del Colle alla proposta a ministro dell'Economia del ...

Salvini : "A Conte l'onere e l'onore di scegliere i ministri" : Il leader della Lega Matteo Salvini si è brevemente intrattenuto nella sala stampa di Montecitorio dopo il primo incontro con Giuseppe Conte dopo l'incarico conferitogli da Sergio Mattarella nella giornata di ieri. Il leader di Forza Nuova, dopo l'avvertimento del Quirinale di non influenzare le scelte che spettano al nuovo Presidente del Consiglio, ha ribadito ai giornalisti che "l'onere o l'onore" di scegliere i ministri del nuovo governo ...

Governo : Di Maio - nessuna discussione su ministri - li sceglie il Colle : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c’è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo”. Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo. L'articolo Governo: Di Maio, nessuna discussione su ministri, li sceglie il Colle sembra essere il primo su SPORTFAIR.