Honeywell : Fiom - cig negata a lavoratori - si rispettino accordi : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Quando non si rispettano gli accordi presi, non si rispettano i lavoratori . Lo scorso 16 febbraio è stata raggiunta un’intesa fra l’azienda, il ministero dello Sviluppo economico e le organizzazioni sindacali con la quale ci si impegnava alla reindustrializzazione dello stabilimento, salvaguardando gli operai con la cassa integrazione fino a febbraio 2019”. Ad affermarlo in una nota ...

Fiom - negata cig per Honeywell 'Rischio licenziamento per i 400 dipendenti' : Chieti - Il ministero del Lavoro ha bocciato la cassa integrazione richiesta per i circa 400 lavoratori della Honeywell di Atessa dopo l'accordo del 16 febbraio, sottoscritto al Mise, per la chiusura dello stabilimento di turbo compressori che la multinazionale ha trasferito in Slovacchia. Lo rende noto la Fiom Cgil. "Un fatto gravissimo - commenta il segretario provinciale Fiom di Chieti Davide Labbrozzi - che espone i lavoratori al ...