ilfattoquotidiano

: Algeria, per condannare a dieci anni un blogger bastano un post e un video - TutteLeNotizie : Algeria, per condannare a dieci anni un blogger bastano un post e un video - bruto015 : Algeria, per condannare a dieci anni un blogger bastano un post e un video, in Italia per vanificare un voto politi… -

(Di lunedì 28 maggio 2018) Immagine da Archivio privato Una sola udienza, poche ore di tempo e una condanna a 10: il 24 maggio si è aperto e chiuso il processo nei confronti di Merzoug Touati, unalgerino in carcere da un anno e mezzo a causa di une di un, pubblicati rispettivamente su Facebook e Youtube. Touati è stato giudicato colpevole di “incitamento a rivolta non armata”, “incitamento a svolgere raduni e sit-in in spazi pubblici” e “rapporti con intelligence straniere per danneggiare le relazioni diplomatiche”. Avrebbe rischiato persino la pena di morte se fosse stato confermato l’ultimo capo d’imputazione, “incitamento a prendere le armi contro lo Stato”. Amnesty International, che con la sua sezione locale ha assistito al processo, ha esaminato gli atti giudiziari e soprattutto ile il(non più in rete, poiché ...