Trovato a 100km da casa 11enne sparito

Dopo due giorni di ricerche i carabinieri di Comacchio hanno riil bambino pachistano di 11 anni scomparso venerdì a Mirandola (Modena). Il ragazzino, di nome Mohammad, sta bene. Era a Porto Garibaldi, frazione di Comacchio (Ferrara),sull'Adriatico:da.Al momento del ritrovamento era al mare. Ieri sera faceva l'elemosina a una sagra. Riconosciuto da una sua foto in Tv,sono stati allertati i carabinieri.Il bambino è in IV elementare, immigrato in Italia nel 2012. A dare l'allarme gli zii non vedendolo rientrare.(Di domenica 27 maggio 2018)