Scoppia la controversia su un simulatore di sparatutto scolastico presente su

(Di domenica 27 maggio 2018) Un "di" sta per essere pubblicato su Steam, ma come riporta Eurogamer, un ente di beneficienza britannico ne ha chiesto la rimozione dalla piattaforma direttamente a Valve, prima che possa essere lanciato sul mercato.Si tratta dell'ultimache mette in gioco Valve e Steam. L'ente di beneficenza britannico in questione è contrario alla libera vendita di armi, e ha chiesto alla società di bloccare e rimuovere il suddetto gioco in questione.Il gioco si chiama Active Shooter e permette al giocatore di giocare anche nei panni di un potenziale killer che entra per fare una strage in una scuola americana, e basta sapere solo questo per comprendere come The Infer Trust, ente che offre supporto alle famiglie e parenti di vittime uccise da armi da fuoco, abbia etichettato il gioco some "semplicemente orrendo".Read more…