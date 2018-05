Molte morti per arresto cardiaco potrebbero essere evitate se ci fosse più screening

meteoweb.eu

(Di sabato 26 maggio 2018) Riparte il Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 26 maggio a lunedì 28 maggio, dalle ore 9 alle ore 19, un Jumbo Truck appositamente allestito si fermerà per tre giorni a Piazzale Fellini – adiacente la Fontana dei Quattro Cavalli, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad unocardiologico gratuito. Nello specifico, durante le giornate di manifestazione saranno offerti gratuitamente: –di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico earitmico; – una ...