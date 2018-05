Milan | il dramma è ad un passo | l’Uefa prepara la stangata | ma è solo l’inizio…

Donnarumma - la drammatica verità. Pezzo pregiato? 'Quanto hanno offerto al Milan per averlo'. Fine ridicola : Verrà ceduto, Gigio Donnarumma , ma il Milan non sa ancora a chi e soprattutto a quanto. Il disastroso finale di stagione del portiere 19enne sta pesando sulle sue quotazioni tanto quanto la ...

Milano - dramma sul tetto del Pirellone : falchetti in pericolo - scatta la mobilitazione social : Milano, dramma sul tetto del Pirellone: falchetti in pericolo, scatta la mobilitazione social Scomparso da qualche giorno dall’occhio della webcam sull’ex Palazzo della Regione Lombardia, il volatile sarebbe ferito all’ala destra e non più in grado di cacciare e nutrire i suoi tre piccoli Continua a leggere