Marsiglia | Garcia sogna in grande e punta Fellaini e Benatia

Finale Europa League 2018 - Marsiglia -Atletico Madrid : le probabili formazioni. Simeone punta su Diego Costa e Griezmann - Garcia confida in Thauvin e Payet : La corazzata Atletico Madrid contro il sorprendente Marsiglia. Simeone sfida Garcia nella Finale dell’ Europa League 2017- 2018 , in programma mercoledì 16 maggio alle 20.45 al Parc Olympique Lyonnais di Lione. Gli spagnoli hanno già trionfato nelle edizioni 2010 e 2012 e tornano a contendersi la coppa dopo aver giocato e perso anche due finali di Champions contro i cugini del Real Madrid . I francesi rappresentano la sorpresa del torneo, ma ...

E' 1-1 tra Arsenal e Atlético. Il Marsiglia di Garcia vince 2-0 : Ai Gunners non basta giocare 80' con l'uomo in più: in gol al 61' con Lacazette, si fanno rimontare in contropiede da Griezmann nel finale. Al Vélodrome, la squadra di Rudi Garcia batte 2-0 il Salisburgo che aveva eliminato la Lazio ai quarti