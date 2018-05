Il Real vince la Champions grazie a due gol ridicoli e a un capolavoro

VIDEO Le papere di Loris Karius nella Finale di Champions League! Due errori clamorosi - Bale e Benzema segnano e il Real Madrid vince : Loris Karius, portiere del Liverpool, ha commesso due clamorose papere nella Finale della Champions League 2018 di calcio. L’estremo difensore dei Reds, infatti, è stato il grande colpevole della sconfitta degli inglesi contro il Real Madrid. C’è il suo zampino sul primo e sul terzo gol delle merengues. Nel primo caso, ha cercato un frettoloso rinvio con le mani senza accorgersi che nei paraggi c’era Benzema, abile dunque a ...

Real Madrid - Liverpool 3-1 : doppietta di Bale - spagnoli ancora vincenti : Sono rimaste solo in due a giocarsi il trofeo per club più importante al mondo con gli spagnoli che puntano al quarto successo negli ultimi cinque anni mentre gli inglesi vogliono tornare ad alzare ...

VIDEO Gareth Bale segna in rovesciata nella Finale di Champions League! Gol da antologia alla Ronaldo - il Real Madrid vince : Gareth Bale ha segnato un gol spettacolare nella Finale della Champions League 2018 di calcio. Il gallese ha siglato la rete del 2-1 con una rovesciata d’autore: colpo da maestro davvero sbalorditivo che ha permesso al Real Madrid di battere il Liverpool e di alzare al cielo la Coppa dalle grandi orecchie. Di seguito il VIDEO del gol in rovesciata di Gareth Bale in Real Madrid-Liverpool, Finale della Champions League ...

Real Madrid - è sempre Ronaldo-Marcelo-Casemiro : una scaramanzia per vincere la Champions : sempre loro tre, come i Moschettieri del celebre capolavoro di Dumas. Dimenticatevi però Athos, Porthos e Aramis: nel 2018 solo Cristiano Ronaldo, Marcelo e Casemiro. Insieme, per la quarta trasferta ...

Wired Next Fest - Reale Mutua premia l’idea vincente di Welfare Together : Mama Chat è il progetto vincitore di Welfare Together, il contest promosso dalla compagnia di assicurazioni Reale Mutua per individuare nuove idee e strumenti nell’ambito della sicurezza per la persona, lanciato a Firenze lo scorso settembre nell’ambito dell’edizione fiorentina delWired Next Fest. Mama Chat si è imposto sugli altri quattro progetti finalisti, Dr Care, Flood Hydrone, Mind Book e Realeticamente. Il progetto vincitore è stato ...

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : a che ora passa e in quali comuni e province? Quando arriva il Giro a casa tua! : La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 sarà una delle frazioni chiave di questa edizione. Il percorso di 184 km da Venaria Reale a Bardonecchia prevede infatti quattro GPM, tra cui il durissimo Colle delle Finestre e la salita finale dello Jafferau. Fin dalla partenza la strada inizia a salire gradualmente verso il primo arrivo in salita di giornata, il Colle del Lys (13,4 km al 4.1%). Discesa veloce per entrare nella valle della Dora ...

Giro d’Italia 2018 - diciannovesima tappa Venaria Reale-Bardonecchia : orario di partenza e di arrivo. I comuni e le province che verranno attraversati : La diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2018 sarà una delle frazioni chiave di questa edizione. Il percorso di 184 km da Venaria Reale a Bardonecchia prevede infatti quattro GPM, tra cui il durissimo Colle delle Finestre e la salita finale dello Jafferau. Fin dalla partenza la strada inizia a salire gradualmente verso il primo arrivo in salita di giornata, il Colle del Lys (13,4 km al 4.1%). Discesa veloce per entrare nella valle della Dora ...

Napoli - ecco Ancelotti il vincente : le Champions al Milan - la Decima col Real e... : "Chi mi piacerebbe allenare in una squadra futura? Tra gli italiani dico Insigne". Profetico: ecco una nuova dote di Carlo Ancelotti. Le altre, invece, sono arcinote a tutti: Carletto è un grandissimo ...

Champions - Zidane Il Real è affamato - vogliamo vincere sempre e tutto : MADRID - 'Nessuno può dirci che siamo meno affamati'. Sabato a Kiev si gioca la finale di Champions League e Zinedine Zidane mette nel mirino la terza coppa dalle grandi orecchie consecutiva lanciando ...

Eurolega - il Real Madrid vince la “decima” : Melli sontuoso - ma è Doncic a prendersi la scena! : Real Madrid sul tetto d’Europa per la decima volta nella sua storia, Doncic e compagni hanno superato le resistenze del Fenerbache Il Real Madrid è campione d’Europa. Questa sera è andata in scena una spettacolare finale di Eurolega, nella quale i madrileni hanno avuto la meglio del Fenerbache di Obradovic e degli italiani Melli e Datome: 85-80 il finale. La squadra di Pablo Laso, grazie ad uno sprint nel 3° quarto, ha guadagnato un ...

Formula 2 - GP Spagna. Vince Russel - gara più virtual che Real : F2 a Barcellona, feature race condizionata da due contatti a distanza si sette giri che hanno visto sempre protagonista Mehri , MP Motorsport, che prima si tocca con Gunther, poi col compagno di ...

Setteville - Carletti : «Vincere col Real Tuscolano» : Setteville DI GUIDONIA - Incombe un weekend importante per il Setteville: necessario dare il massimo nel tentativo di centrare risultati che possono assumere un peso piuttosto rilevante per il ...

Real Madrid - Zidane a Kiev per un altro record : vincere tre Champions League consecutive : Real, Real, Real. Sempre e solo Real Madrid. La Champions ormai sta diventando un affare tutto Madridista, in cui gli altri club fanno da comparsa, si illudono di poter cambiare la storia, ma alla ...

Zidane - nessun calcolo Real deve vincere : ANSA, - ROMA, 30 APR - Zinedine Zidane non si sente ancora in finale di Champions, e da Madrid sprona il suo Real a battere di nuovo il Bayern Monaco proiettandosi verso Kiev. "Non dobbiamo fare ...