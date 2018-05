Amazon salva The Expanse C' è speranza anche per altre serie in bilico come Lucifer o

blogo

(Di sabato 26 maggio 2018) Se siete fan di The, l'opera ambientata nella galassia, scritta da Mark Fergus e Hawk Ostby e basata sulladi libri di Daniel Abraham e Ty Franck, potete tirare un sospiro di sollievo: latv è statata dache ne proseguirà le avventure almeno per un'altra stagione.Il pubblico italiano continuerà a vederla grazie a Netflix, che ne detiene i diritti di distribuzione internazionale (a meno di ulteriori sorprese). E proprio la complessa suddivisione dei diritti è stata tra le ragioni della cancellazione dopo tre stagioni da parte di Syfy. Theè unatv interamente finanziata da Alcon che negli Stati Uniti era stata ordinata e mandata in onda dal canale cable Syfy di proprietà Universal. Syfy, però, poteva sfruttare le potenzialità dellatv solo nella sua messa in onda live (e nelle registrazioni). Alcon infatti aveva venduto ad...