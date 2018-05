USA - nuova sparatoria in una scuola : due feriti - catturato l’attentatore : Un adulto e uno studente sono rimaste feriti in seguito a una sparatoria alla Noblesville West Middle School, nello stato dell'Indiana.Continua a leggere

Femminicidio a SiracUSA - prima applicazione della nuova legge : i beni del padre andranno ai figli orfani : La legge per i figli delle vittime di Femminicidio ha avuto la sua prima applicazione a Siracusa dove il gip Andrea Migneco ha accolto la richiesta della procura di disporre il sequestro conservativo ...

Femminicidio a SiracUSA - prima applicazione della nuova legge : i beni del padre andranno ai figli orfani : Femminicidio a Siracusa, prima applicazione della nuova legge: i beni del padre andranno ai figli orfani Femminicidio a Siracusa, prima applicazione della nuova legge: i beni del padre andranno ai figli orfani Continua a leggere L'articolo Femminicidio a Siracusa, prima applicazione della nuova legge: i beni del padre andranno ai figli orfani proviene da NewsGo.

Jennifer Aniston - prima presidente USA lesbica nella nuova serie di Netflix : Una sorta di House of Cards , ma decisamente più anticonvenzionale e meno drammatica: questa è la nuova serie tv, prodotta da Netflix , con protagonista un'attrice amata in tutto il mondo come ...

Jennifer Aniston - prima presidente USA lesbica nella nuova serie di Netflix : Una sorta di House of Cards , ma decisamente più anticonvenzionale e meno drammatica: questa è la nuova serie tv, prodotta da Netflix, con protagonista un'attrice amata in tutto il mondo come Jennifer ...

Jennifer Aniston - prima presidente USA lesbica nella nuova serie di Netflix : Una sorta di House of Cards , ma decisamente più anticonvenzionale e meno drammatica: questa è la nuova serie tv, prodotta da Netflix , con protagonista un'attrice amata in tutto il mondo come ...

Un anno dopo : EternalBlue torna a far parlare di sé a caUSA di una nuova epidemia di WannaCryptor : passato un anno da quando il ransomware WannaCryptor.D , ovvero WannaCry e WCrypt, ha causato uno dei più grandi incidenti informatici che il mondo abbia mai visto. E se da una parte la minaccia stessa non sta facendo più grandi danni, l'exploit che ne ha permesso l'enorme diffusione, noto come EternalBlue , sta ancora minacciando i sistemi ...

'Aborto prima caUSA femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...

La GerUSAlemme israeliana è una nuova Vienna delle fedi : Nel 2016 e nel 2017, l'Unesco, l'agenzia Onu per la cultura, la scienza e l'educazione, ha lanciato un messaggio poderoso e terrificante, qualcosa che non aveva precedenti dalla Seconda guerra ...

GERUSALEMME - APRE NUOVA AMBASCIATA USA/ Ivanka Trump in Israele - violenti scontri con i palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:34:00 GMT)

La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a caUSA della nuova epidemia di ebola : Il ministero della Salute della Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola nel paese. Ha inoltre comunicato la presenza di almeno altri nove casi sospetti, con pazienti che hanno mostrato sintomi The post La Repubblica Democratica del Congo ha confermato la prima morte a causa della nuova epidemia di ebola appeared first on Il Post.

USA : dall'Iran-gate alla Nra - la nuova vita di Oliver North : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Nuova crisi in Argentina - tassi al 40% : fondi pensione USA tremano : Con un'inflazione a 12 mesi al 25,4% , dati di marzo, , tra i livelli più alti al mondo , la potenza sudamericana farà fatica ad attrarre investimenti. Secondo Goldman Sachs la banca centrale ...

SPY FINANZA/ La nuova crisi è pronta - manca solo l'untore da accUSAre : Ci sono segnali preoccupanti circa lo scoppio di una nuova crisi. Tuttavia sembra che stavolta possa essere l'Europa a fungere da detonatore.