Torino | Rfi | domani riprende circolazione fra Chivasso e Ivrea

(Di venerdì 25 maggio 2018) Roma, 25 mag. (AdnKronos) –ràmattina laferroviaria frae Aosta, sulla linea ferroviaria– Aosta. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno concluso gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della linea ferroviaria. Fino a mercoledì 30 i treni percorreranno, come previsto dalle norme tecniche, a velocità ridotta i binari in corrispondenza del passaggio a livello. La velocità sarà poi gradualmente alzata fino a quella prevista dal tracciato. I treni potranno subire allungamenti nei tempi di viaggio di pochi minuti.Oltre 70 fra ingegneri e tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici hanno lavorato alacremente, H 24, per ripristinare 100 metri di binario (sostituzione traversine e pietrisco) e 1.300 metri di cavi della linea di alimentazione elettrica dei treni. Inoltre, sono stati sostituiti 4mila metri di cavi utilizzati ...