Montante | ex presidente di Sicindustria va in carcere

Sicilia - inchiesta Montante : "A Crocetta un milione di euro per i posti nella giunta"/ Indagato ex presidente : Sicilia, inchiesta Montante: anche l'ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, Indagato. Avrebbe accettato un milione di euro in cambio della nomina di due assessori regionali.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:06:00 GMT)

L'inchiesta su Montante si allarga : indagati anche l'ex Governatore Crocetta e l'attuale presidente di Sicindustria : l'ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, due ex assessori dei suoi governi, Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, sono tre degli otto nuovi indagati delL'inchiesta su Antonello Montante, arrestato con l'accusa di avere creato una rete di 'talpe' tra investigatori e 007: sotto indagine anche il successore dello stesso Montante al vertice di Confindustria Sicilia, Giuseppe Catanzaro. L'accusa e' di associazione per delinquere ...

Montante - anche l’attuale presidente di Confindustria Sicilia Catanzaro è indagato : “Ricevuto invito a comparire” : l’attuale presidente di Sicindustria Giuseppe Catanzaro (al centro nella foto) è indagato nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta su Antonello Montante. Lo ha reso noto lo stesso Catanzaro al quotidiano online LiveSicilia. “Ho ricevuto un avviso a comparire quale persona sottoposta a indagini per reati che attengono ai rapporti con la politica, di cui solo oggi vengo a conoscenza. Andrò e fornirò ogni elemento utile al fine di ...

Arrestato Montante - ex presidente di SicindustriaPer la fuga di notizie indagato anche Renato Schifani : Montante avrebbe creato una rete di spionaggio sulla sua inchiesta: da tre anni è infatti accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Nell'inchiesta anche 22 indagati tra cui l'ex presidente del Senato RenatoSchifani e i vertici dell'Aisi.

Caltanissetta - arrestato Montante ex presidente Sicindustria : «Spiava indagini». 22 indagati - anche Schifani : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale,...

Chi è Antonello Montante - ex presidente di Sicindustria : Chi è Antonello Montante, ex presidente di Sicindustria Per anni l'imprenditore di Caltanissetta si è presentato come paladino dell'antiracket: fu lui a proporre il rating antimafia per le imprese. È ora accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione Parole chiave: ...

Chi è Antonello Montante - ex presidente di Sicindustria - : Per anni l'imprenditore di Caltanissetta si è presentato come paladino dell'antiracket: fu lui a proporre il rating antimafia per le imprese. È ora accusato di associazione a delinquere finalizzata ...

Caltanissetta - arrestato Montante ex presidente Sicindustria : 'Spiava indagini'. 22 indagati - anche Schifani : L'ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante, attualmente presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e presidente di Retimpresa Servizi srl di Confindustria Nazionale, è ...

Arrestato Montante - ex presidente di SicindustriaPer la fuga di notizie indagato anche Renato Schifani : Montante avrebbe creato una rete di spionaggio sulla sua inchiesta: da tre anni è infatti accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Nell'inchiesta anche 22 indagati tra cui l'ex presidente del Senato RenatoSchifani e i vertici dell'Aisi.

Arrestato l'ex presidente di Confindustria Sicilia Montante : Arrestato l'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonio Montante assieme ad altre 5 persone, tra cui tre poliziotti. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere , avrebbero commesso ...

Arrestato l'ex presidente di Confindustria Sicilia Montante : l'audio delle intercettazioni : LaPresse, Arrestato l'ex presidente di Confindustria Sicilia, Antonio Montante, assieme ad altre 5 persone, tra cui tre poliziotti. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere , ...

Arrestato Antonello Montante - ex Presidente di Confindustria Sicilia Video : Nella notte, a Caltanissetta, un'operazione della squadra mobile di Caltanissetta, ha portato all'arresto dell'ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante e insieme a lui altre cinque persone. Allo stato attuale, Montante è Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e Presidente di Reteimpresa Servizi S.r.l. di Confindustria Nazionale. L'accusa è quella di associazione per delinquere [Video] finalizzata alla corruzione e ...

Arrestato Montante - paladino antimafia : «Spiava inchieste dei magistrati». Indagato l’ex presidente del Senato Schifani : Ai domiciliari l’ex presidente di Sicindustria e delegato legalità di Confindustria e presidente dell’Eicma (Salone ciclo e motociclo). L’accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Fermati 5 ufficiali e dirigenti di carabinieri, polizia e finanza

Arrestato Antonello Montante - ex Presidente di Confindustria Sicilia : Nella notte, a Caltanissetta, un'operazione della squadra mobile di Caltanissetta, ha portato all'arresto dell'ex Presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante e insieme a lui altre cinque persone. Allo stato attuale, Montante è Presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta e Presidente di Reteimpresa Servizi S.r.l. di Confindustria Nazionale. L'accusa è quella di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso ...