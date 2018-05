La scienza spiega la mossa antigravità di Michael Jackson

Per imparare bene le lingue straniere non bisogna superare una certa età - spiega la scienza : Uno studio ha stabilito che c'è una finestra di tempo in cui il cervello è più abile nell'apprendere una lingua straniera e questa si chiude verso i 18 anni. imparare le lingue: uno studio Sappiamo ...

L'impossibile mossa di Michael Jackson spiegata dalla scienza : il "45 Degree lean", un piegamento a 45 gradi di tutto il corpo. Oggi i neurochirurghi spiegano come ha fatto Michael Jackson

L’impossibile mossa di Michael Jackson spiegata dalla scienza : Nulla è impossibile, anche sfidare la forza di gravità, almeno per Micheal Jackson. Nel celebre video Smooth Criminal del 1987, il pezzo forte del film Moonwalker, il super cantante e ballerino, scomparso nel 2009, mostrava un piegamento, noto come il 45 Degree Lean, dove tutto il suo corpo, e non solo la schiena, risultava inclinato appunto a 45 gradi, mantenendosi dritto e rigido in questa posizione, apparentemente impossibile per chiunque. ...

Sei Perennemente In Ritardo? La scienza Ti Spiega Perché... E Ti Fornisce Delle Possibili Soluzioni : Siete tra quelli che arrivano tardi a ogni incontro? Quelli a cui ormai vengono dati appuntamenti mezz'ora prima così, forse, riuscite ad essere in orario? Se gli amici e il partner sono comprensivi ...

Anche gli uomini hanno la sindrome premestruale - lo spiega la scienza - : Una ricerca scientifica svela che Anche gli uomini hanno il ciclo ed in particolare soffrirebbero della cosiddetta "sindrome premestruale maschile". Si caratterizza per i forti sbalzi ormonali che ...

La scienza coatta - il libro sui grandi scienziati spiegati in romanesco : “Si nun lo sai, sallo” è il motto de La scienza coatta, un progetto social nato qualche anno fa dalla mente di Paolo Barucca, Sandro Iannaccone e Letizia Scacchi, un fisico, un fisico giornalista (collaboratore di Wired) e un’architetto che si sono inventati un modo decisamente alternativo di raccontare la scienza. Il punto di partenza è che molti dei personaggi che hanno fatto grande la storia delle scoperte scientifiche in ...

Mangiare Di Meno Allunga La Vita : La scienza Ci Spiega Il Perché : Gli scienziati sapevano da tempo che una riduzione del numero di calorie assunto da varie specie animali fosse in grado di Allungarne la Vita, ma restava da chiarire se questo fosse vero anche per gli ...

I misteri del cosmo spiegati dai gesuiti : la scienza - non - è un problema di fede : Nel testo poi c'è spazio per la fine del mondo. Poca Apocalisse di Giovanni e molta scienza in questo caso. Diventa, invece, molto filosofica la discussione sul battezzare un alieno. Però alla fine ...

Questo piercing potrebbe essere la soluzione definitiva ai vostri mal di testa - e la scienza ci spiega perché : Talvolta, i piercing non sono soltanto un vezzo estetico o un atto di ribellione giovanile. Nel caso di Mara Kroyer, un'istruttrice di yoga di Perth in Australia, il daith piercing , ovvero il ...

La scienza spiegata ai ragazzi : quando fisica e medicina si alleano per la salute : Due accademici e ricercatori, Gloria Spandre dell'Istituto Nazionale di fisica Nucleare e Marco M. Massai, docente di Storia della fisica all'Università di Pisa, sono autori di un 'librino', come loro ...

La scienza spiegata ai ragazzi : quando fisica e medicina si alleano per la salute : Due accademici e ricercatori, Gloria Spandre dell’Istituto Nazionale di fisica Nucleare e Marco M. Massai, docente di Storia della fisica all’Università di Pisa, sono autori di un “librino”, come loro stessi lo definiscono, per bambini e ragazzi, ma anche adulti curiosi. Si tratta de “I racconti del Prof Henri. Come i fisici hanno aiutato i medici a curare le malattie” appena uscito per le edizioni ...