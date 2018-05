Basta gridare a vanvera sul curriculum | serve un' opposizione su basi sane

huffingtonpost

(Di venerdì 25 maggio 2018) L'onestà intellettuale va di moda? La riflessione? L'approfondimento oltre certi titoli? Non credo o, perlomeno, non sembra.Certo è che, svegliandosi una mattina, fa indubbiamente piacere imbattersi in due post su Fb di intellettuali la cui fede politica a sinistra non è assolutamente in discussione, che invitano a riflettere e a essere cauti, prendendo le misure su quanto accaduto in merito aldel professor Conte.Importante questo segnale perché, a oggi, una delle situazioni più dannose per l'Italia è indubbiamente la morsa fra l'arroganza di certa politica che non vuole mollare schemi ormai fallimentari e l'ignoranza in cui, dolosamente, si è fatta precipitare tanta opinione pubblica, e, conseguentemente, il suo senso critico.Opinione pubblica privata da tempo di strumenti, cultura e modalità di accesso a pensiero e ...