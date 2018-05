optimaitalia

: A ruba OnePlus 6: già introvabile uno dei tre modelli al 25 maggio - OptiMagazine : A ruba OnePlus 6: già introvabile uno dei tre modelli al 25 maggio -

(Di venerdì 25 maggio 2018) Davvero una grande accoglienza quella riservata al6 per la sua uscita commerciale di questa settimana. Le vendite del device in ognuna delle sue varianti è partita sul sto ufficiale martedì 22e poi mercoledì 23 su Amazon. Un dato concreto ci fa immaginare che i primi ordini siano andati anche meglio del previsto e ci riferiamo proprio alla mancata disponibilità di un modello particolare.Fino alla giornata di ieri, sul sito ufficiale del produttore, era possibile acquistare sia la versione base del telefono da 6 GB di RAM e 64 GB di spazio interno, sia quella da 8 GB di RAM e 128 di storage. A questi due esemplari si aggiungeva pure l'ammiraglia top per eccellenza, ossia quella da 8 GB di RAM e 256 GB da 619 euro di memoria ma da qualche ora purtroppo, non è possibile più selezionarla.L'esemplare "scomparso" non era stato reso subito disponibile su Amazon ma solo ...