Sara Scimmi | da ' incidente' a probabile omicidio | 8 minuti di buio

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il 9 settembre scorso, di soli 19 anni, è stata travolta e uccisa da un camion in localita' Castelfiorentino. La dinamica dell'non ha mai convinto i genitori che sostengono chenon avrebbe mai percorso da sola quella strada di notte, correndo il rischio di essere investita. La ragazza conosceva bene la zona e sui social i parenti ritengono pocoche abbia scelto di fare quel tragitto una volta uscita dalla discoteca. La trasmissione Chi l'Ha Visto? si è soffermata gia' nelle precedenti puntate, ad analizzare le immagini di alcune telecamere, ponendo particolare attenzione su un gruppo di ragazzi che transitano in direzione opposta al camion sulla stessa strada. Quello che in un primo momento sembrava essere uncomincia a destare sospetti anche negli inquirenti.: aperto fascicolo pera carico di ignoti Varie le ...