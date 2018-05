liberoquotidiano

: New post: 'Regus, a Roma è sempre più smart working ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Regus, a Roma è sempre più smart working ' - cimpiccato : #Catering #Caciocavalloimpiccato, inaugurazione Regus Roma Ostiense! -

(Di giovedì 24 maggio 2018), 24 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Uffici arredati, co-, sale riunioni, business lounge, uffici virtuali e servizi collegati per aprire sedi di lavoro nello spazio di poche ore.inaugura oggi ail suo ottavo centro nella sede di via Ostiense 131, l’edificio che ospita gli uffici