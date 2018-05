Muore in ospedale per un comune mal di testa | il pm ordina l' autopsia

Neonato Muore all'ospedale di Trapani 24 ore dopo la nascita : genitori fanno denuncia : Un Neonato è morto oggi nell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani , 24 ore dopo la nascita avvenuta con parto naturale. La mamma, una donna di 19 anni, affetta da diabete ed insulinodipendente ha '...

Esce da scuola - si schianta con la moto : docente Muore in ospedale : CAVAZZO CARNICO e ARTE TERME , Udine, - Non ce l'ha fatta ed è morta Tiziana Marra , l' insegnante che era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 17 maggio. ...

Palermo - operata all’ernia ombelicale Muore meno di 24 ore dopo in ospedale : Una donna di 54 anni è deceduta in seguito alle complicazioni di un intervento chirurgico apparentemente semplice: il marito ha sporto denuncia.Continua a leggere

Ancona - malore durante gli esami per l'allergia : Muore in ospedale - scatta denuncia : Va in ospedale per fare i test per le allergie e muore. Ora la famiglia dell'uomo, un 51enne di Ancona, si è rivolta all'avvocato Alessandro Marrino per fare luce sulle cause del decesso. La direzione ...

Va in ospedale per degli esami - 66enne Muore per choc anafilattico dopo i test allergici : La tragedia è avvenuta ad Ancona: Francesco è morto improvvisamente mentre stava eseguendo i test per le allergie che aveva programmato su consiglio dei medici. Sulla vicenda ora indaga la Procura. Lo choc anafilattico sarebbe infati derivato da una delle sostanze utilizzate per gli esami.Continua a leggere

Infortuni : Abano Terme - netturbino schiacciato tra bus e furgone Muore in ospedale : Padova, 14 mag. (AdnKronos) - Ad Abano Terme questa mattina all'alba un operatore ecologico ha perso la vita mentre stava lavorando. Per motivi che sono ancora al vaglio dei carabinieri, un autobus della linea che collega il centro termale all'aeroporto Marco Polo di Venezia, nell’affrontare una rot

Cade dal letto - in ospedale la dimettono per una gastrite : a due anni Muore per un'emorragia cerebrale - a Torino : È stata un'emorragia cerebrale, dovuta probabilmente a una caduta accidentale, a uccidere, sabato scorso, una bambina di due anni. È questo l'esito dell'autopsia effettuata nel pomeriggio dal medico legale Roberto Testi. Sulla morte la Procura di Torino ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Le indagini sono coordinate dal pm Giulia Marchetti e devono accertare eventuali negligenze mediche. La piccola era stata ...

“Si rilassi - andrà tutto bene”. Rabbia e dolore in ospedale : Muore per una banale operazione : Una ginecologa molto famosa e apprezzata nel suo paese, che coltivava un sogno nel cassetto del quale non aveva mai parlato a nessuno, forse vergognandosene un po’: quello di rifarsi il seno per sentirsi nuovamente bella come quando era una ragazzina. Così a 44 anni aveva deciso di sottoporsi in segreto all’operazione, senza avvisare amici e parenti. Purtroppo, però, quel desiderio è costato la vita a Inna Moskovaya, russa, ...

Torino - bimba di 2 anni dimessa dall’ospedale per gastrite Muore di emorragia cerebrale : La piccola era stata ricoverata il 4 maggio al pronto soccorso del nosocomio di Rivoli per "ripetuti episodi di vomito e inappetenza". I genitori avevano riferito che era caduta dal letto. Il pm Giulia Marchetti ha aperto un fascicolo e questa mattina verrà eseguita l’autopsia per stabilire le esatte cause del decesso.Continua a leggere

Meningite da pneumococco - bimbo di 8 mesi Muore all’ospedale Meyer di Firenze : Il bambino era arrivato sabato in ospedale: la causa della malattia è lo pneumococco, un batterio diverso rispetto al meningococco che tanta paura ha fatto in Toscana. Il piccolo era in regola con le vaccinazioni.Continua a leggere

Spara alla ex moglie - poi tenta il suicidio : Maria Clara Muore nell'auto - Enzo poco dopo all'ospedale : Tragedia familiare a Rivoli, alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola in un parcheggio, in via Alpignano, poi con la stessa arma ha tentato il suicidio: trasportato...

Spara alla ex moglie - poi tenta il suicidio : Maria Clara Muore a 75 anni - Enzo è grave in ospedale : Tragedia familiare a Rivoli, alle porte di Torino. Un uomo ha ucciso una donna a colpi di pistola in un parcheggio, in via Alpignano, poi con la stessa arma ha tentato il suicidio: le sue condizioni...

Paola - 42 anni - va in ospedale per la rimozione di un calcolo renale e Muore : sei medici indagati : «R.I.P. Angelo del Signore», «Ciao Paoletta». Sono solo due dei tanti messaggi pubblicati sulla pagina Facebook di Paola Sbrogna, 42 anni, morta in ospedale in seguito a un'operazione di rimozione di calcoli renali. L'intervento è stato eseguito lo scorso 27 aprile all'Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata, a Roma, e sei medici risultano al momento indagati per omicidio colposo. A provocarne il decesso un'emorragia interna--I ...

Lipari - in ospedale manca il cardiologo - donna Muore di infarto : Un'anziana donna colta da infarto a Lipari (un Comune delle Isole Eolie, in provincia di Messina) è morta. Ad esser fatalisti è facile pensare "doveva andare così". Ma in realtà, forse, il peggio si sarebbe potuto evitare se nell'ospedale delle Isole Eolie ci fosse stato un cardiologo. A Lipari i medici, viste le gravi condizioni della donna l'hanno trasferita all'ospedale di Patti, un altro Comune in provincia di Messina. Qui, però, non è stato ...