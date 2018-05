Il programma del Dig Festival 2018 tra inchieste | approfondimenti e spettacoli

Baseball – Serie A1 : il programma della sesta giornata di andata : Da San Marino – Rimini a Padova – Nuova Città di Nettuno: tutti i match della sesta giornata di andata del campionato di Serie A1 di Baseball Quella che si profila all’orizzonte sarà una sesta giornata di andata di Serie A1 Baseball che si appresta a regalare forti emozioni agli appassionati. Le partite in programma promettono divertimento e soprattutto possibilità di stravolgimenti in classifica a partire dal classico testacoda tra ...

Alessia Marcuzzi soffia il posto a Belen : la presentatrice nel programma che era già della Rodriguez : Alessia Marcuzzi estromette Belen Rodriguez dal suo primo programma tutto per sé? La bionda conduttrice soffia il posto all’argentina nella trasmissione sui Mondiali Belen Rodriguez avrebbe dovuto condurre un programma tutto dedicato ai Mondiali sulle reti Mediaset. Secondo il settimanale ‘Oggi’ però pare che non andrà così. La rivista infatti annuncia che l’argentina non sarà accanto a Nicola Savino per la trasmissione ...

Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona - dopo l’incidente mortale dello scorso marzo : Uber, la grande società di trasporto in auto con conducente, ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente dello scorso 18 marzo in cui una donna venne investita e uccisa a Tempe, vicino The post Uber ha interrotto il programma delle auto che si guidano da sole in Arizona, dopo l’incidente mortale dello scorso marzo appeared first on Il Post.

Sci di fondo - stabilito il programma delle gare che assegneranno le medaglie ai prossimi Mondiali di Seefeld 2019 : Il programma dei Mondiali di Seefeld 2019 di sci di fondo, dodici medaglie in palio da giovedì 21 febbraio a domenica 3 marzo E’ stato stabilito il programma delle gare di sci di fondo che assegneranno le medaglie iridate a Seefeld 2019. Si comincia mercoledì 20 febbraio con le qualificazioni delle gare sulla distanza, si chiude domenica 3 marzo 2019 con la 50 km a tecnica libera maschile. I titoli da assegnare sono complessivamente ...

Ferrari : arriva la Sp38 - nuova creazione del programma One-Off : Roma, 23 mag. , askanews, Svelata a Fiorano , Modena, la Ferrari Sp38, l'ultima nata del programma One-Off. 'Non appena terminata la cerimonia di consegna a uno dei più affezionati clienti afferma la ...

Volley femminile - Nations League 2018 : domani Italia-Corea del Sud (24 maggio). programma - calendario - orario d’inizio e tv : domani giovedì 24 maggio l’Italia affronterà la Corea del Sud in un match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Suwon, le azzurre sfideranno le temibili padrone di casa nell’ultimo incontro di questa seconda tappa: le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno sfavorite contro la compagine trascinata dal fenomeno Kim Yeon Koung ma proveranno ad alzare il tiro dopo essersi sbloccate contro la Germania. Di seguito la ...

A Orvieto la XIII edizione del Festival Internazionale Arte e Fede Il programma : Attraverso immagini sensazionali del Cern di Ginevra e interviste esclusive a scienziati e artisti, il documentario spiega come scienza e Arte, in modi diversi, inseguano verità e bellezza. Tra ...

Boxe - quattordici atlete convocate per il Training Camp della nazionale Elite in programma ad Assisi : Scatta oggi il Training Camp della nazionale Elite di Boxe, sono quattordici le azzurre convocate per il raduno di Assisi Sono 14 le azzurre per il Training Camp della nazionale Elite in programma ad Assisi dal 23 al 31 maggio. Un ritiro propedeutico per la partecipazione del team agli Europei in programma a Sofia dal 4 al 13 giugno. L’elenco delle azzurre: Roberta Bonatti (categoria 48 kg) Salus et Virtus; Stephanie Silva (48 kg) Phoenix ...

I primi 4 anni di assessorato di Giovanni Di Iacovo e il programma del 2018 : Ciclo di spettacoli e concertinelle periferie di Pescara. Cinema all'aperto , popolare e a ingresso libero, ogni domenica di luglio e agosto. Attivazione della Città della Musica. Riattivazione Museo ...

LIVE Giro d’Italia - Riva del Garda-Iseo in DIRETTA : come vederla in tv e streaming. Orario d’inizio e programma : Oggi martedì 23 maggio si disputa la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2018. La Riva del Gardo-Iseo, lunga 155 chilometri e ribattezzata Franciacorta Stage, è sulla carta indirizzata ai velocisti: il percorso non è completamente pianeggiante, ci sono alcune piccole difficoltà altimetriche che potrebbero mettere in difficoltà gli uomini jet ma teoricamente questa frazione è pensata proprio per loro prima del micidiale trittico sulle ...

Ecco il programma della Festa di Mezzaestate : Un appuntamento che offre a tutti una varietà di spettacoli e un mix di attrazioni unico nel suo genere. La maniFestazione che si terrà nei giorni 20, 21, 22, 27, 28 e 29 luglio è organizzata dall' ...

Grande Fratello senza sponsor : quanti soldi ha perso il reality? Il “bilancio in rosso” del programma di Canale 5 : L’abbandono degli sponsor costa caro a Barbara d’Urso, ecco quanti soldi ha perso il Grande Fratello dopo la ‘Grande fuga’ Il Grande Fratello 15 è stato abbandonato dagli sponsor dopo gli episodi di bullismo che hanno caratterizzato l’inizio del reality. Ben undici marchi hanno deciso di abbandonare il programma di Barbara d’Urso preferendo dissociarsi dai messaggi di violenza e trash proposti dentro la ...

