Farah | tornata in Italia ragazza pakistana costretta ad abortire Ultime notizie | è

Farah è tornata in Italia : atterrata a Malpensa : Farah è tornata in Italia: atterrata a Malpensa La giovane, residente a Verona, era stata convinta ad andare in patria con il pretesto di partecipare al matrimonio del fratello e poi era stata costretta ad abortire. Ha trascorso i giorni scorsi al sicuro nella residenza dell'ambasciatore Italiano a ...