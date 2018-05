Social | da Facebook a Tinder crollano i big | in auge siti di nicchia

Gerry Scotti sbarca su Facebook e viene insultato/ “Ti stai autodistruggendo - fallimento vicino” bufera Social : Gerry Scotti sbarca su Facebook e viene subito insultato: "ti stai autodistruggendo, il tuo fallimento è appena cominciato". Le assurdità della rete e la trappola dei social(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:46:00 GMT)

Facebook - sospese 200 applicazioni : Social sempre più nella bufera Video : Facebook ha comunicato di aver rimosso dalla piattaforma circa 200 applicazioni che potrebbero aver usato in modo scorretto i dati degli iscritti al social network. Quanto appena rivelato é stato enunciato dal vicepresidente delle partnership di prodotto, Ime Archibong, che ha tenuto a precisare come la sospensione delle 200 applicazioni è stata immediata anche se nelle prossime settimane saranno analizzate le responsabilita' di ogni ...

Portale per adolescenti di Facebook : 10 consigli per utilizzare i Social (responsabilmente) : Liz Perle, una consulente americana che si occupa di giovani e tendenze emergenti e promuove le attività di giovani creator, attivisti e artisti, ha stilato una serie di consigli per l'utilizzo del...

FACEBOOK LANCIA IL "PORTALE DEGLI ADOLESCENTI"/ Il decalogo per i ragazzi : come restare al sicuro sul Social : FACEBOOK LANCIA il “portale DEGLI adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:01:00 GMT)

Facebook lancia il “portale degli adolescenti”/ Una piattaforma per educare i giovani sull’uso del Social : Facebook lancia il “portale degli adolescenti”, una piattaforma per educare i giovani sull’uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 13:37:00 GMT)

Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i consigli per l’utilizzo del Social : Indietro 15 maggio 2018 2018-05-15T13:24:12+00:00 ROMA – Un punto di riferimento per tutto ciò che riguarda Facebook.E’ il Portale per gli adolescenti, la nuova piattaforma lanciata da Mark Zuckerberg per guidare i giovani tra i pericoli del social. Suggerimenti generali, consigli di esperti, informazioni su privacy e sicurezza e quant’altro possa aiutare l’utente. È anche […] L'articolo Facebook lancia il Portale per gli adolescenti con i ...

Social network : Facebook lancia 10 consigli per gli adolescenti : Il popolare Social network Facebook ha lanciato 10 consigli (elaborati da Liz Perle, consulente) per i ragazzi, in concomitanza del portale studiato per informare gli adolescenti. Pensa (per cinque secondi) prima di agire: prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?“. Non aprire le porte della tua vita agli estranei. ...

Facebook a pagamento : ecco cosa potrebbe succedere al Social network Video : In arrivo una versione a pagamento di Facebook. E' questa la novita' sul social network [Video], ormai in circolo da tempo ed indirizzata a quell'applicazione che è diventata il 'pane quotidiano' di milioni e milioni di persone al mondo: adesso però, pare possa essere concreta la possibilita' di una versione non gratuita, con nuove funzionalita'. Facebook: una versione a pagamento Nessuno spazio a bufale o fake news che dir si voglia, bensì alla ...

Maki è un client multiSocial leggero e fluido per Facebook - Twitter e Instagram : Maki è un'applicazione client che permette di gestire Facebook, Twitter e Instagram in un'unico ambiente e in modo più fluido risparmiando sul consumo della batteria e consente di accedere alle notifiche e ai messaggi in qualsiasi app tramite la QuickBar, scegliere tra 11 temi con due stili notturni, salvare le pagine preferite nei segnalibri e proteggere l'acceso con codice o impronta digitale. L'articolo Maki è un client multisocial leggero e ...

Sito d’incontri Facebook (dating) : come funzionerà il Social che promette l’amore della vita : come funzionerà il Sito d'incontri Facebook per trovare l'anima gemella e non una semplice avventura? La conferenza annuale F8 di ieri 1 maggio ha messo in evidenza il prossimo obiettivo di Mark Zuckerberg: quello, in sostanza, di fare concorrenza a Tinder e offrire un servizio di dating in cui si incrocino esperienze di vita affini dalle quali possano scaturire nuove coppie legate per la vita. Per stessa mission di Zuckerberg, come ...