' Savona all' Economia è una garanzia per gli italiani' | così Salvini

Salvini : Savona all'Economia è una garanzia per gli italiani : Roma, 23 mag. , askanews, - Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministero dell'Economia. Lo ha detto Matteo Salvini lasciando Montecitorio. "Savona ha l'onestà, la coerenza e la dignità per sottolineare quello che in Europa non funziona, mi sembra un titolo di merito non di ...

Giorgetti in pole all'Economia - Savona in calo : ... Adr, Impregilo, Mose, Ponte sullo Stretto, si dimette da presidente del Fondo lussemburghese Euklid in vista della nomina a ministro dell'Economia". Ma di ora in ora, le quotazioni dell'economista ...

Luigi Di Maio vuole far fuori Paolo Savona - il ministro all'Economia di Salvini : Durante il vertice a pranzo il clima è diventato più teso quando i due leader hanno cominciato a parlare del ministro dell'Economia. 'Dobbiamo essere realisti, tu proponi Paolo Savona ', avrebbe ...

Governo Lega-M5s - Mattarella convoca Conte alle 17.30/ Di Maio “per Salvini non vincolante Savona a Economia” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:25:00 GMT)

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto (2) : (AdnKronos) – Tra i nomi che circolano nelle ultime ore per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è quello di Mauro Coltorti, il quale era già stato designato dal leader del Movimento Di Maio per lo stesso dicastero nella squadra presentata prima del voto del 4 marzo. L'articolo Governo: ancora in corsa Savona all’Economia, Lega tiene punto (2) sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto (2) : (AdnKronos) – Tra i nomi che circolano nelle ultime ore per il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è quello di Mauro Coltorti, il quale era già stato designato dal leader del Movimento Di Maio per lo stesso dicastero nella squadra presentata prima del voto del 4 marzo. L'articolo Governo: ancora in corsa Savona all’Economia, Lega tiene punto (2) sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Si va completando di ora in ora la squadra di Governo gialloverde. La salita al Colle di Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe sbloccato con un effetto domino tutte le caselle ministeriali. Per l’Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona, rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro.Mentre il ruolo del ‘Gianni Letta padano’ spetterà a Giancarlo Giorgetti, che ...

Governo : ancora in corsa Savona all’Economia - Lega tiene punto : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Si va completando di ora in ora la squadra di Governo gialloverde. La salita al Colle di Giuseppe Conte, raccontano, avrebbe sbloccato con un effetto domino tutte le caselle ministeriali. Per l’Economia resta saldamente in sella il nome di Paolo Savona, rispetto al quale il Carroccio non vuole fare passi indietro.Mentre il ruolo del ‘Gianni Letta padano’ spetterà a Giancarlo Giorgetti, che ...

Dall'Iva alla Tav - i dossier più urgenti per Paolo Savona candidato per il ministero dell'Economia : In linea di massima è possibile seguire la stessa procedura dei precedenti governi: quindi rivedere il quadro di entrate e uscite nell'ambito della Nota di aggiornamento al Documento di economia e ...

Emilio Carelli su Savona : escludo piano per uscire dall'euro : Così Emilio Carelli , M5S, , considerato tra i candidati a entrare nella squadra di governo M5S-Lega, risponde alla domanda se, vista la candidatura di Paolo Savona al ministero dell'Economia, l'...

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio premier?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:11:00 GMT)

Governo - Mattarella prende tempo. Salvini 'O si parte o si vota'. Grana Savona all Economia : ROMA - Doveva essere una giornata di riflessione per Sergio Mattarella , all'insegna delle consultazioni al Quirinale con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati , e ...

Salvini difende Conte per tenere Savona all'Economia : se saltano loro - salta tutto e si va al voto : "Se salta Savona, salta pure Conte... E se salta Conte, salta tutto". Primo pomeriggio a Montecitorio. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si stanno incontrando a pranzo in un ristorante poco distante da qui. Dalla Lega filtra irritazione per l'attesa. "E' tutto nelle mani di Mattarella, gli abbiamo pure dato il nome...", dice una fonte leghista che vuole restare anonima. Tradotto: perché non dà l'incarico a Giuseppe Conte, il ...

Governo - Mattarella prende tempo. Salvini difende Conte e Savona all Economia 'O si parte o si vota' : ROMA - Doveva essere una giornata di riflessione per Sergio Mattarella , all'insegna delle consultazioni al Quirinale con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati , e ...