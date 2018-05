Programma di governo e premier indicato | perché Mattarella fa melina

Il 'Programma di governo' M5S " LEGA e la tutela dei beni culturali : una partita persa ? : ... ma costituisce un chiaro segnale della continuità bi ma dopo il 4 marzo si dovrebbe dire multi partisan della politica dei governi Renzi e precedenti. Infatti, dopo le solite ovvie e generiche ...

Nuovo governo<br> - Gli incentivi e gli altri punti del Programma : A breve potrebbero tornare in Italia gli incentivi alla rottamazione per l'acquisto di autovetture, anche se solo per ibdride ed elettriche. A prevederlo è il contratto di governo firmato dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle. Per leffettivo ritorno di una misura in parte già in essere in alcune regioni come lAlto Adige e valida su tutto il territorio nazionale e per tutte le automobili per lultima volta nel 2010, bisognerà ovviamente ...

**Governo : Di Maio - in Programma battaglie storiche M5S** : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Nel programma di governo “ci sono le nostre grandi battaglie storiche, ci sono le 5 stelle. Abbiamo tanto da fare e tanto da realizzare e come capo politico” del M5S “ho lavorato notte e giorno in questi 70 giorni” per questo. Lo ha detto Luigi Di Maio dopo il colloquio al Quirinale. L'articolo **Governo: Di Maio, in programma battaglie storiche M5S** sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - M5s : 'Il nostro leader è il Programma elettorale' : "Il nostro vero leader è il programma elettorale". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, dopo le consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il nostro ...

Governo : M5S - in contratto tutti 20 punti del nostro Programma : Palermo, 19 mag. (AdnKronos) - "Noi ci stiamo impegnando a siglare un contratto di Governo, lo abbiamo sottoposto ai nostri iscritti che lo hanno votato, adesso la vera sfida è realizzarlo". Così il deputato del M5S Adriano Varrica a Palermo per illustrare i contenuti del contratto di Governo Lega-M

BORSA & NUOVO GOVERNO/ Ai mercati non piace il Programma Lega-M5s - ecco perché : Mettere in discussione l’austerity per cercare di crescere vuol dire mettere in discussione l’Ue. E trovarsi quindi contro i mercati, spiega PAOLO ANNONI(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 06:03:00 GMT)BORSA E SPREAD/ ecco perché è scattato l'allarme sull'Italia, di P. AnnoniSPY FINANZA/ Gli allarmi che contano più dello spread italiano, di M. Bottarelli

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il Programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Cosa non abbiamo votato ma ci ritroveremo nel Programma di Governo : Lega e 5Stelle con l'accordo di Governo è un po' come se avessero fondato un nuovo partito, nel senso che all'interno della prossima agenda di Governo ci saranno temi di entrambi gli schieramenti ma con delle modifiche frutto della contrattazione. Ci sarà la flat tax e il reddito di cittadinanza, ma anche sostanziali tagli alle pensioni d'oro e il salario minimo orario garantito. Il codice etico del prossimo Governo Probabilmente in questo ...

Contratto Governo M5s-Lega/ Il link dove scaricare il testo nuovo e definitivo del Programma : Contratto Governo M5s-Lega, accordo raggiunto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: ecco il link dove scaricare il testo definitivo del programma ufficiale(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 11:10:00 GMT)

Il Programma di governo Lega-M5s in 18 punti : Ultime modifiche in corso al contratto di governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle, ma il grosso del programma è stato stabilito. Ecco i principali punti stabiliti dagli sherpa dei due partiti al ...

Governo Lega-M5s - la previsione dell'economista Daniel Gros : 'Programma assurdo - l'Italia sarà isolata' : 'I danni di affermazioni come quelle sull'Europa del contratto Lega-M5s sono spaventosi e di lungo termine, diretti e indiretti'. Daniel Gros , l'economista tedesco che dirige il prestigioso Center ...

Governo - “c’è l’accordo sul Programma”. Ma non il nome del premier : Sciolti “tutti i nodi tra M5S e Lega” sul contratto di Governo, che “verrà chiuso formalmente stasera”, resta ancora aperta la partita sulla premiership. Bisognerà quindi aspettare ancora per la scelta del nome da portare a Palazzo Chigi, come lascia intendere Luigi Di Maio che non si sbilancia quando gli chiedono se lunedì salirà insieme a Matteo Salvini al Quirinale: “Non vi do scadenze”. Il capo ...