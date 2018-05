Nubi sul Governo e sulla Borsa | spread in zona rischio

Il Nubifragio si abbatte sul Sannio : donna colpita da fulmine in casa : Un violento nubifragio ha colpito nuovamente Benevento e diversi comuni della provincia, causando ancora danni e creando disagi alla circolazione. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco...

Meteo - torna il maltempo sull'Italia : allerta per Nubifragi in diverse regioni : nubifragi e venti forti sono attesi nel corso della giornata di giovedì e venerdì in molte regioni, soprattutto al centro sud. Situazione critica soprattutto in Sardegna dove la protezione ha emesso l'allerta rossa su diversi settori dell'Isola.Continua a leggere

Milan - Nubi sul futuro : indiscrezioni a sorpresa su Mirabelli e salta un colpo di mercato : Il Milan non sta attraversando un buon momento di forma, la squadra di Gattuso è reduce dall’incredibile ko nella gara di campionato contro il Benevento ma a tenere banco è anche il futuro del club con novità importanti nelle ultime ore. Uno degli uomini più discussi del momento è Massimiliano Mirabelli, tanto esaltato in estate dopo la raffica di colpi messi a segno, quanto massacrato in diverse fasi dell’annata complicata rossonera. ...

Nuove Nubi sull'ospedale 'Ci sono troppe strutture La Regione deve tagliare' : Non sta a noi dire dove chiudere, ma la politica deve muoversi, e lo deve fare nel rispetto del decreto ministeriale 70 del 2015, che standardizza i presidi sanitari a livello nazionale». A lanciare ...

Industria 4.0 e sicurezza sul lavoro : 'Un conNubio virtuoso' : Tra le opportunità offerte dalle novità di Industria 4.0 c'è anche quella, importantissima, del miglioramento dei livelli di sicurezza all'interno dell'azienda. Dalla scelta d'acquisto delle macchine ...

Previsioni Meteo - un ciclone sulla Tunisia nel weekend porterà Nubi - sabbia e scirocco sull’Italia ma il caldo aumenta : 1/23 ...

Giove - un groviglio di Nubi : 12° flyby della sonda Juno sul gigante gassoso : Un groviglio di nubi cinge il gigante gassoso nell’emisfero settentrionale nell’ultima immagine scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della NASA. L’immagine è stata scattata il 1 aprile alle 11:32 ora italiana, durante il dodicesimo sorvolo ravvicinato intorno a Giove. In quel momento – spiega Global Science – la sonda si trovava a circa 12.326 chilometri di distanza dalle nubi ...

Lo straordinario spettacolo delle Nubi lenticolari : ecco come gli Alieni sono tornati sull’Etna [GALLERY] : 1/9 Foto Massimiliano Pedi da Reggio Calabria ...

Cambiamo vestiti troppo spesso? Prime Nubi sulla moda «low cost» : Amancio Ortega. In quanti conoscono questo nome? Non in tantissimi, al di fuori del mondo della moda e della finanza. Ma forse dovremmo tutti sapere chi è, visto che quasi certamente, negli ultimi dieci anni e anche più, ci ha venduto qualcosa. Ha 81