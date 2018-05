eurogamer

: Roll7 si lascia alle spalle la pixel art e ci propone un titolo multiplayer competitivo: Laser League. #recensione - Eurogamer_it : Roll7 si lascia alle spalle la pixel art e ci propone un titolo multiplayer competitivo: Laser League. #recensione - playblog_it : Laser League un gioco tutto multiplayer uscito a maggio - jjb273 : Laser League e noi, una storia d'amore (UNICO STREAMING IN ITALIANO) -

(Di mercoledì 23 maggio 2018)è l'unica competizione che vale la pena seguire nel 2150 immaginato e raffigurato da Roll7, piccolo ma volenteroso team inglese che si è giustamente guadagnato notorietà con il bellissimo OlliOlli e relativo seguito. Un po' come nel mondo virtuale di Tron, a cui il gioco sembra aver preso in prestito più di un tratto dell'art design, lo sport del futuro, a quanto pare, recupererà la caratteristica saliente di discipline largamente abbandonate da tempo, quantomeno nella loro forma originale, come il calcio fiorentino o il gioco della palla degli Aztechi: un certo grado di violenza intrinseca. Sì, perché in questo avveniristico campionato non ci si limita a battere l'avversario, lo si distrugge fisicamente, lanciandogli addosso veri e propri muri di un determinato colore, capaci di polverizzarlo all'istante. Non c'è sangue, beninteso, né il riversamento sul campo di battaglia ...