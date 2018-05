GRANDE FRATELLO | ELIMINATI E SIMONE FINALISTA Diretta | Stefania Pezzopane difende il

Nina Moric infuriata al GRANDE FRATELLO 2018/ "Attaccata da madri e donne" : la reazione del web dopo lo sfogo : Nina Moric attacca gli haters nello studio del Grande Fratello 2018: Vladimir Luxuria rivendica il diritto di commentare, senza offendere, le scelte d'immagine dei vip.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:53:00 GMT)

FABIANA BRITTO - GUEST STAR DEL GRANDE FRATELLO 2018/ Momenti "hot" e prima doccia : la reazione del pubblico : FABIANA BRITTO, modella e showgirl brasiliana, ieri sera ha varcato la porta del GRANDE FRATELLO: resterà nella Casa per un paio di giorni come accaduto per il Ken umano.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:20:00 GMT)

GRANDE FRATELLO - Mariana Falace rivela : 'Cosa mi ha detto Nina Moric nell'orecchio'. Occhio... : Nella puntata di martedì sera del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , in molti hanno notato come, ad un certo punto, Nina Moric si sia avvicinata a Mariana Falace, la abbia abbracciata e le abbia ...

GRANDE FRATELLO - lite sui social tra Francesco Monte e Matteo Gentili : lite via social, ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello . E' successo quando Barbara D'Urso ha mostrato a Matteo Gentili e Alessia Preti alcuni titoli di giornale che riferivano di ...

GRANDE FRATELLO 15 - Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto. Lui ironizza sui social (foto e video) : Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su canale5, a Matteo Gentili e Alessia Prete, è stata data la possibilità di leggere delle dichiarazioni rilasciate da Paola di Benedetto e da Francesco Monte che hanno espresso perplessità sulla durata della relazione della coppia formata all'interno della casa più spiata d'Italia.Paola Di Benedetto durante Mattino Cinque, ha dichiarato che secondo lei: "la loro storia non ...

GRANDE FRATELLO 15 è trash? La difesa di Stefania Pezzopane : Stefania Pezzopane difende il Grande Fratello e critica i suoi colleghi Stefania Pezzopane è stata intervistata a Un giorno da Pecora in cui ha parlato della sua entrata al Grande Fratello 15 e ha difeso a spada tratta il programma di Barbara d’Urso. La senatrice ha affermato con orgoglio di essere stata la prima politica ad essere entrata nella Casa, poichè lei è una donna e perchè nel reality sta concorrendo il suo fidanzato. Stefania ...

GRANDE FRATELLO - Matteo Gentili non vuole più parlare di Francesco Monte. Ecco come reagisce l'ex tronista : La puntata del Grande Fratello di ieri sera potrebbe aver avuto un telespettatore d'eccezione, ovvero l'ex naufrago Francesco Monte . Ecco l'indizio. Matteo Gentili scarica Paola Di Benedetto: 'Non mi ...

GRANDE FRATELLO 15 - Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto. Lui ironizza sui social (foto) : Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su canale5, a Matteo Gentili e Alessia Prete, è stata data la possibilità di leggere delle dichiarazioni rilasciate da Paola di Benedetto e da Francesco Monte che hanno espresso perplessità sulla durata della relazione della coppia formata all'interno della casa più spiata d'Italia.Paola Di Benedetto durante Mattino Cinque, ha dichiarato che secondo lei: "la loro storia non ...

GRANDE FRATELLO 2018 : le sorprese non finiscono mai : La puntata del Grande Fratello 2018 del 22 maggio ha mostrato determinate situazioni che scatenano i commenti di fan e utenti dei social. Un esempio deriva dallo sfogo di Nina Moric, ospite in Studio, ma in particolare da incontri e dichiarazioni riguardanti altri protagonisti della Casa, ovvero Matteo Gentili e Veronica Satti. Poi non manca la nomina di un primo finalista. Ma vediamo meglio perché, come dice il titolo, le sorprese non finiscono ...

GRANDE FRATELLO - Alessia Prete e Matteo Gentili confessano : “Cosa faremo dopo”. Si sono fatti sfuggire tutto parlando con Fabiana : La storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete sembra procedere a gonfie vele al Grande Fratello. I due concorrenti, infatti, ad oggi sono più uniti che mai e la loro complicità così come il loro sentimento sembrano davvero destinati a crescere sempre di più. Matteo Gentili e Alessia stanno così bene insieme che stanno già pensando al loro futuro insieme. Cosa faranno dopo essere usciti dalla Casa del GF? Andranno a vivere insieme o ...

Fabiana Britto - guest star del GRANDE FRATELLO 2018/ Momenti "hot" e prima doccia : Matteo immune al fascino? : Fabiana Britto, modella e showgirl brasiliana, ieri sera ha varcato la porta del Grande Fratello: resterà nella Casa per un paio di giorni come accaduto per il Ken umano.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 19:37:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 15 - Filippo Contri a Lucia Orlando : "Vuoi rischiare con me o no?" (video) : E' a tutti gli effetti una tormentata relazione quella tra Lucia Orlando e Filippo Contri. Non c'è pace per la coppia che si era formata tra le mura della casa del Grande Fratello con tutti i buoni auspici. I tanti dubbi che stanno attanagliando la giovane commessa hanno messo difficili ostacoli davanti a Filippo che, coinvolto dal rapporto, ha messo un freno per le troppe incomprensioni avute.Subito dopo la puntata in prima serata, andata ...

Stefania Pezzopane : ‘GRANDE FRATELLO trash? Certi talk politici improvvisano cose peggiori’ : “Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c’è il mio compagno”. Stefania Pezzopane, deputata Pd e fidanzata del concorrente di Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta (chi è), a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha parlato del suo coinvolgimento col popolare reality di Canale 5 e ha risposto alle accusa e alle critiche che le arrivano da più parti 2Il Grande Fratello ...

GRANDE FRATELLO - Fabiana Britto e la doccia hot : le immagini della sexy coniglietta fanno il giro del web : immagini bollenti a Pomeriggio 5 . Barbara D'Urso manda in onda le immagini della prima doccia hot di Fabiana Britto, la sexy playmate che trascorrerà qualche giorno nella casa del Grande Fratello . ...