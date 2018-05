Svolta Napoli | Ancelotti a casa De Laurentiis | affare ad un passo! Addio a Sarri

sportfair

(Di martedì 22 maggio 2018) Carlosi trova in queste ore aDeper concludere l’accordo coldunque verso l’Carloha incontrato questa sera il presidente del, Aurelio De. Il Corriere dello Sport ha ‘pizzicato’ il tecnico ex Bayern Monaco mentre usciva dadel patron partnopeo. L’incontro è il chiaro sintomo di una trattativa che continua ad andare avanti spedita, verso una conclusione che sembra essere imminente. In tutto ciòche fine ha fatto? Il tecnico toscano si appresta a dire sì al Chelsea, che domani darà il benservito a Conte. Un tassello dietro l’altro, si va componendo il puzzle delle panchine. L'articoloDead unSPORTFAIR.