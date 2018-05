La giunta Raggi perde un altro pezzo | l' assessore Gennaro se ne va

DIRETTA / Spal Sampdoria (risultato finale 3-1) streaming video e tv : Ferrara in festa - salvezza raggiunta! : DIRETTA Spal Sampdoria, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Blucerchiati tranquilli, gli estensi devono approfittarne per centrare la salvezza(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 19:52:00 GMT)

Roma - pecore per tosare l’erba dei parchi : l’idea della giunta Raggi : L’annuncio dell’assessore all’Ambiente Montanari su Facebook: «C’è già l’esempio di Berlino». Coldiretti: «50mila pecore già pronte»

M5s-Lega - raggiunta l'intesaPremier : Sapelli e Conte favoritiL'economista : "Programma ok" : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "No comment, ma condivido il programma". In corsa il 41enne Conte. Resta in gara Giorgetti Segui su affaritaliani.it

Ieri il Salone del Libro di Torino ha chiuso le biglietterie in anticipo perché è stata raggiunta la capienza massima di visitatori : Sabato pomeriggio le biglietterie del Salone del Libro di Torino, la più importante fiera dell’editoria italiana, iniziata giovedì scorso, hanno chiuso in anticipo perché è stata raggiunta la capienza massima di persone prevista dalle norme di sicurezza. Non era mai The post Ieri il Salone del Libro di Torino ha chiuso le biglietterie in anticipo perché è stata raggiunta la capienza massima di visitatori appeared first on Il Post.

Sociale. Caudo-Romano : da Raggi fake su stanziamenti giunta : Municipio III – “Dopo 14 anni di attesa i disabili vedono riconosciuto il diritto alla mobilità”. Si apre così l’ennesimo post fake della Sindaca Raggi. La verità è tutt’altra! La verità è che la Giunta ha stanziato 15 milioni di euro per tre anni per il trasporto di persone con ridotte o assenti capacità motorie o visive, 5 milioni ogni anno, la stessa cifra stanziata dalla Giunta Marino, senza aver aggiunto quindi neanche un ...

Copertura Iliad Italia : come verificare se la tua zona è raggiunta dal segnale : Manca pochissimo al debutto ufficiale di Iliad Italia, il nuovo operatore di telefonia mobile che avvierà le sue attività entro …