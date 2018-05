Giuseppe Conte | spunta una cartella Equitalia da 52 mila euro | ipotecata la casa | come ne

"Caso ridicolo montato sull'ignoranza del mondo accademico : il visiting researcher non appare nei registri". Parla l'allievo di Giuseppe Conte : Una polemica "ridicola" montata per "pura ignoranza" del funzionamento e delle posizioni del mondo accademico, quali visiting researcher. La pensa così Ettore Lombardi: lui è ricercatore di Diritto privato all'Università di Firenze ma soprattutto è ''allievo" di Giuseppe Conte, il giurista scelto da Movimento 5 Stelle e Lega come premier del Governo giallo-verde. Le polemiche nate intorno al curriculum dell'insegnante ...

Giuseppe Conte e il “caso curriculum”. Ecco perché l’università italiana spinge a “pompare” le attività all’estero : L’università italiana è malata (anche) di esterofilia. Ed è anche per questo motivo che ricercatori e professori tendono a infilare nei curriculum anche le attività meno rilevanti svolte presso università di altri Paesi. Un vezzo, anzi una distorsione del sistema, che ha finito per inguaiare anche il presidente del consiglio in pectore Giuseppe Conte, finito sotto accusa proprio per i dubbi sulla reale consistenza di esperienze vantate ...

Il "novizio" Giuseppe Conte e la ricetta del governo gialloverde : Metterà in pratica tutto questo attraverso una delicata opera di azione politica il , possibile, futuro premier 'tecnico' Giuseppe Conte, il 'novizio' della politica designato alla poltrona di ...

Giuseppe Conte puntuale o pasticcione? Così su Facebook alcuni allievi parlavano del loro prof : La fama improvvisa, si sa, ha effetti collaterali curiosi, come dimostra plasticamente il caso del professor Giuseppe Conte, candidato alla presidenza del Consiglio nel governo M5s-Lega. Entrato in un gigantesco tritacarne mediatico, che va da Volturara Appula, suo paese di origine, a Firenze fino a New York, il docente universitario è diventato anche un caso sui social, che sono ribolliti come una tonnara dopo una mia incursione in un gruppo ...

"Tragicomico" - "dilettante" e "inesperto" : Giuseppe Conte secondo i giornali stranieri : "Sconosciuto", "tragicomico", "dilettante". Sono alcuni degli aggettivi affibbiati dai giornali stranieri al candidato premier Giuseppe Conte, e all'eventuale governo Lega-M5S che guiderebbe. Ecco una carrellata dei titoli più severi: dai commenti del Financial Times sull'inesperienza dell'aspirante primo ministro, ai dubbi sollevati dal New York Times sulla veridicità di alcune voci del suo curriculum, fino alla situazione quasi ...

"Giuseppe Conte molto severo - mi bocciò sei volte. Noi studenti lo chiamavamo Pippo Inzaghi". Il ricordo di un ex allievo : "Sono orgoglioso di aver avuto Conte come docente di diritto privato. Al suo esame ho preso 28, peccato che prima mi avesse bocciato sei volte". A dirlo è un ex studente del candidato premier di Lega e M5s, Pietro D'Urso, a "Un giorno da pecora", su Rai Radio1.Boocciato sei volte? "Si, ma c'è un motivo - ha spiegato l'ex allievo -. Io vorrei diventare magistrato, questo esame per me è particolarmente importante. Allora, ...

Che cosa c’entra Giuseppe Conte con Stamina : (Foto: NurPhoto/Getty Images) Continuano ad addensarsi le ombre sul passato di Giuseppe Conte, l’avvocato civilista e insegnante di diritto che potrebbe presto guidare il primo governo italiano a maggioranza giallo verde. È di stamattina infatti la notizia dei dubbi emersi dall’analisi del curriculum pubblicato da Conte sul sito della Camera. A partire dal perfezionamento estivo presso la New York University, di cui l’università americana fa ...

Governo - esplode il caso del curriculum di Giuseppe Conte - M5s : è tutto giusto : Giuseppe Conte, potentially Italy's next leader, wrote that he "perfected and updated his studies" at NYU, which, when asked, said "A person by this name does not show up in any of our records as ...