Un SMS solidale per migliorare l’accoglienza dei “pendolari della salute”

(Di lunedì 21 maggio 2018) @stockadobe Inizia il 20 maggio e termina il 9 giugno la campagna sms#comeacasa di CasAmica Onlus, associazione impegnata da oltre 30 anni a offrire accoglienza e supporto ai numerosi– persone ammalate costrette a sottoporsi a cure lontano da casa – assieme ai loro familiari accompagnatori. In Italia, ogni anno, le persone affette da gravi patologie, che per ricevere le cure necessarie sono costrette a spostarsi lontano dalla propria città sono circa 400mila, un numero molto importante che comprende anche tante persone, che a causa di fragilità economiche, oltre alle preoccupazioni per la propria salute devono affrontare quelle difficoltà logistiche che riguardano una sistemazione per sé e per la propria famiglia, costrette a sopportare mille disagi. «CasAmica da anni cerca di dar loro un aiuto concreto – spiega la Presidente Lucia ...