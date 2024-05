Arrampicata sportiva - Matteo Zurloni a un passo dal podio in Coppa del Mondo a Salt Lake City

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 5 maggio 2024) Seconda delle tre giornate del weekend didel2024 diin quel di(Stati Uniti). Una giornata particolarmente densa che ha visto qualificazioni e finali della specialità speed al maschile e al femminile e semifinali e finale nel boulder al maschile. Particolarmente attesa era la speed al maschile per i colori italiani, essendo presente il Campione del. Il lombardo non ha deluso le aspettative, arrivando ai piedi del: l’azzurro si è qualificato come quarto con il crono di 5?26, poi nel tabellone a eliminazione diretta ha messo in fila l’ucraino Kostiantyn Pavlenko agli ottavi con il tempo di 5?32, ha battuto ai quarti il ...