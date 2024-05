(Di domenica 5 maggio 2024) Marco Gaspari, coach del Vero Volley Milano: "Percorso straordinario in Champions. Contro il Conegliano per il tetto d'Europa"

Ci si avvicina a grandi passi verso gli ultimi atti dell’ Europa League , ma prima dell’appuntamento finale ovviamente ci sono da disputare ancora le semifinali che vedono coinvolte quattro squadre, tutte capacissime di arrivare in finale . Dall’Italia però osserviamo con piacere la presenza di due ... Continua a leggere>>

Una gara molto tattica ed equilibrata si infiamma nel finale : prima il montenegrino porta avanti i pugliesi con un gran destro, poi Venuti allarga il braccio in area e Pessina spiazza Falcone. Un punto a testa che avvicina i salentini alla salvezza, per i brianzoli l'Europa rimane un miraggio Continua a leggere>>

La Lupa, la Dea e la Viola in campo nella stessa sera per difendere un posto in Europa: appuntamento Domani sera alle 21. In semi finale è ancora una sfida tra Roma e Bayer Leverkusen (diretta su Rai 1). Molto però è cambiato da maggio 2023, sulle panchine non ci sono più Mourinho e Xabi Alonso. Il ... Continua a leggere>>

"finale tutta italiana: un trionfo per la nostra pallavolo" - finale tutta italiana: che spot per il nostro volley. «Questa finale credo se la aspettassero in pochi, visto lo spessore delle formazioni che noi e Conegliano abbiamo incontrato e battuto nel torneo. Continua a leggere>>

LIVE Conegliano-Milano, finale Champions volley femminile in DIRETTA: spettacolo puro, Egonu sfida Haak - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale di Champions League femminile tra Allianz Milano e Antonio ... Continua a leggere>>

Serie B 2023/24 - Diretta Sky e NOW 37a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La passione di 20 piazze d’Italia, l’ambizione di scalare la classifica che vale la gloria. Questo, e molto altro, è la Serie BKT, il campionato degli italiani che tornerà in campo in diretta su Sky e ... Continua a leggere>>