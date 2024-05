Cagliari-Lecce - Serie A | probabili formazioni e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 maggio 2024) Quest’oggi alle 12.30, alla Unipol Domus, ilospita ilnella sfida valida per la trentacinquesima giornata del campionato diA. Uno scontro salvezza da non perdere e in cui chi vince ipoteca la permanenza in A. I giallorossi si trovano più avanti in classifica e quindi si possono potenzialmente accontentare anche di un pareggio. I rossoblù invece vogliono provare quantomeno a mantenere il distacco attualmente presente rispetto alla zona retrocessione, dal momento che sono riusciti ad uscirne dopo tanta fatica, Ecco dunque quali sono le ultime novità e dove vedere intelevisiva il matchA: le ultime (Credit foto – pagina FacebookCalcio)Si ...