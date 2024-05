Amarcord Napoli - 5 maggio 1974

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 5 maggio 2024) Vedie poi…te ne innamori, al punto da rimanerci a vita e. Un partenopeo nato per caso in Sudamerica, come Bruno Pesaola e Luis Vinicio. Diversi anni fa, in un incontro con Gigi Marzullo, disse di non aver mai sofferto la cosiddetta ‘saudade’, anche se un mix di sentimenti lo spinse a commuoversi. In quell’intervista disse: “Se ile il Brasile mi chiedessero di andare in guerra, ci andrei”.nel cuore Come fai a non amare un personaggio così. A lui accennò anche Federico Buffa in una delle puntate dedicate a Pelé. Nato a Rio de Janeiro il 21 settembre 1939, sbarcò a ‘Città nuova’ nel 1962 e debuttò ufficialmente con la casassa del ‘Ciuccio’ il 16 settembre di quello stesso anno nell’Olimpico giallorosso. Il primo gol La prima rete è datata 20 marzo 1963, in Coppa delle Coppe al San Paolo contro l’OFK ...