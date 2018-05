ideegreen

: Manioca: sciroppo e farina: Della manioca forse si conosce più la farina che la pianta, farina che si… - naturaeambiente : Manioca: sciroppo e farina: Della manioca forse si conosce più la farina che la pianta, farina che si… -

(Di lunedì 21 maggio 2018) Dellaforse si conosce più lache la pianta,che si ricava dalla sua radice, unica parte commestibile di questa specie che fa parte delle Euphorbiaceae e vanta origini antiche. Sembra che in America del Sud esistesse già, e fosse utilizzata, 6.600 anni fa, le sue radici possono misurare fino agli 80 cm e avere un diametro di 5 cm, viaggiando nel mondo possiamo sentirla chiamare anche cassava, casava, yuca o yucca, cosa che crea confusione essendoci anche una pianta chiamata Yucca e che non si mangia per niente. (altro…)Idee Green.