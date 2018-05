L' allarme sui conti e il rischio di un premier fantoccio | la risposta di

L'allarme dell'Ue sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui migranti. E il debito deve scendere". Salvini : "Inaccettabile interferenza" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

L'allarme dell'Europa sull'Italia : "Speriamo non cambi la politica sui migranti. E il debito deve ancora scendere" : Intanto l'evoluzione politica italiana continua a interessare le principali capitali. Dalla city londinese, il Financial Times dedica un editoriale alle trattative tra Lega e M5s per annotare come a ...

Il Consiglio d'Europa lancia l'allarme sui populisti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

allarme a Roma - un cecchino spara piombini sui passanti su Corso Francia : Allarme nella zona nord di Roma. Un uomo è stato colpito da un pallino per fucili ad aria compressa mentre era alla guida della sua vettura. L?episodio è avvenuto nella serata di...

allarme adolescenti : raddoppiati tentativi di suicidio : Restano così incastrati in un tunnel che li isola dal mondo esterno. Si sentono incompresi, in realtà non sanno trovare risorse per lottare, per gestire i sentimenti, spesso non hanno direzioni cui ...

La Ue lancia l’allarme sui dazi e sullo stallo politico in Italia : Nonostante i segnali deludenti delle ultime settimane, la Commissione europea prevede una crescita sostenuta nella zona euro anche nel 2018 e 2019, pur ammettendo pericoli all’orizzonte con il proteziosnismo commerciale. E in Italia la situazione rimane incerta: lo stallo politico potrebbe «rendere i mercati più volatili, influenzando la fiducia dell'economia e il premio di rischio»...

Maltempo in Sardegna - Assessore alla Protezione Civile denuncia alla Polizia Potale falso allarme meteo sui social : “È da irresponsabili divulgare false informazioni sugli avvisi di allerta di Protezione Civile che hanno lo scopo preciso di informare correttamente sui rischi di tipo idraulico e idrogeologico e che vengono pubblicati, a disposizione di tutti, sul sito Sardegna Protezione Civile. Per questa ragione è stato segnalato alla Polizia postale il falso avviso diffuso sui social. Il fenomeno di Maltempo che sta interessando da ieri l’isola ...

Bomba sui Mondiali - l'allarme dall'Argentina : brutte voci su Messi : I Mondiali di Russia si avvicinano, e in Argentina cresce l'ansia per le condizioni di Lionel Messi . Le voci che rimbalzano da fonti vicine alla Seleccion non rassicurano i tifosi argentini. Il ...

FMI lancia l'allarme sui rischi di stabilità finanziaria : Il Fondo sottolinea che anche una ripresa dell'inflazione porta dei rischi: per " minimizzarli, le banche centrali dovrebbero continuare a normalizzare gradualmente la loro politica monetaria e ...

FMI lancia l'allarme sui rischi di stabilità finanziaria : ... dentro e fuori dell'area euro, e sarebbero più suscettibili a choc, come un improvvisa esplosione delle turbolenze di mercato o un inatteso rallentamento dell'economia". Parlando di valute digitali ,...

Trump e Macron pronti all'attacco "Bombardamenti entro 72 ore" allarme Eurocontrol sui voli di linea : L'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha pubblicato un'allerta su possibili bombardamenti aerei in Siria "entro le prossime 72 ore". Pronta l'escalation militare di Usa e Francia contro Assad Segui su affaritaliani.it

Fmi - Lagarde lancia l'allarme debito. Sui dazi : 'Non strada migliore' - : Il direttore generale del Fondo monetario internazionale ha parlato di livelli di indebitamento pubblico mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma si dice comunque ottimista sulla crescita economica

Fmi - Lagarde lancia l'allarme debito. Sui dazi : 'Non strada migliore' - : Il direttore generale del Fondo monetario internazionale ha parlato di livelli di indebitamento pubblico mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma si dice comunque ottimista sulla crescita economica

Torna l’Ebola a Pisa sui social : bufala o nuovo pericoloso allarme in Italia? : Sta nuovamente girando in queste ore sui social, soprattutto su Facebook, la notizia riguardante presunti casi di Ebola a Pisa, con tanto di foto riguardanti il braccio di un migrante che avrebbe portato la pericolosissima malattia in Italia. Si tratta di una bufala o di un allarme che bisogna tenere in forte considerazione? Proviamo a ricostruire la vicenda, divenuta improvvisamente attuale oggi 7 aprile per tutti coloro che sono soliti ...