Il senatore M5S Elio Lannutti sul totoministri | Leggo nomi legati a cricche e

E' nato il figlio di un senatore e di una deputata di M5s : Fiocco azzurro in casa M5s. Il senatore 5 stelle Vito Crimi e la sua compagna, Paola Carinelli, deputata 5 stelle, sono diventati genitori. Il figlio, nato ieri mattina, poche ore dopo e' stato 'presentato' via social con una foto su Facebook: lei ancora sul letto dell'ospedale tiene in braccio il neonato che dorme avvolto in una coperta, berretto in testa; il padre al loro fianco. "Ecco Edoardo, 2,5 kg di dolcezza e ...