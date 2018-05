E’ morta l’attrice Anna Maria Ferrero moglie di Jean Sorel

È morta l’attrice Pamela Gidley - che recitò in “Fuoco cammina con me” - il prequel di “Twin Peaks” : Il 16 aprile è morta l’attrice americana Pamela Gidley, che nel 1992 aveva recitato in Fuoco cammina con me di David Lynch, il prequel della serie tv Twin Peaks. Aveva 52 anni. Nel film per cui era più nota, Gidley interpretava The post È morta l’attrice Pamela Gidley, che recitò in “Fuoco cammina con me”, il prequel di “Twin Peaks” appeared first on Il Post.

È morta Choi Eun-hee - l’attrice sudcoreana che fu rapita dalla Corea del Nord : Aveva 91 anni ed ebbe una vita per certi versi incredibile, raccontata dal documentario "The Lovers and the Despot" The post È morta Choi Eun-hee, l’attrice sudCoreana che fu rapita dalla Corea del Nord appeared first on Il Post.

Isabella Biagini morta - addio all’attrice e showgirl. Disse : “Rovinata perché non cedetti ad avance” : È morta Isabella Biagini. L’attrice e showgirl si è spenta questa mattina a Roma, all’Antea Hospice al Santa Maria della Pietà, dove era ricoverata da circa un mese. Lo riferiscono fonti sanitarie contattate dall’Adnkronos. Nata nel 1943 a Roma, il vero nome era Concetta Biagini. Nel novembre scorso la donna era stata colpita da un’ischemia. A dicembre del 2016 nel suo appartamento in un palazzo di via Nomentana si sviluppò un incendio e fu ...

Addio Isabella Biagini - è morta l’attrice e showgirl romana : È morta a Roma sabato 14 aprile l’attrice, show girl e imitatrice Isabella Biagini. Aveva 74 anni. Malata da tempo, era ricoverata in un hospice della capitale. Nata nel 1943 a Roma, il vero nome era Concetta Biagini, aveva esordito nel 1955 con una piccola parte nel film Le amiche di Michelangelo Antonioni. Poi il passaggio alla tv, con ruoli comici e da svampita in tanti varietà degli anni Sessanta e Settanta e la partecipazioni a ...