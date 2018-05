Buffon sul Psg | Non ho ancora deciso E ribadisce il no all' Italia

Buffon saluta il calcio - Alena esulta "Tiferò bianconero ancora di più" : ' Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo ': è la puntura che Alena Seredova riserva all'ex marito di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre di due dei suoi figli, ...

Juve - Lapo saluta Buffon : '17 anni incredibili - grazie'. E sullo scudetto : 'Mio cugino Andrea fondamentale' : Una giornata ricca di emozioni in casa Juventus, dalla festa per la conquista del settimo scudetto consecutivo dopo il match dell'Allianz Stadium contro l'Hellas Verona al saluto di Gianluigi Buffon ...

Juventus - festa scudetto sul pullman e addio a Buffon : il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… : Juventus, festa scudetto- Festeggiamenti iniziati già sul campo in omaggio a Buffon e al suo addio ai bianconeri. Standing ovation per il numero uno, poi la premiazione con la consegna della Coppa scudetto e infine la festa sul pullman a spasso per la città. IL Napoli PUNTA IL DITO De Laurentiis non avrebbe gradito i […] L'articolo Juventus, festa scudetto sul pullman e addio a Buffon: il Napoli accusa i bianconeri. Ecco perchè… ...

Allegri : «Vincere non è mai normale. Grazie Buffon - sul mio futuro...» : Le parole di Allegri nel giorno della festa Scudetto e dell'addio di Buffon: dal futuro in panchina al calciomercato estivo, le dichiarazioni del tecnico livornese a Premium Sport dopo Juventus-Hellas

Diretta/ Juventus Verona (risultato live 2-1) info streaming video e tv : Buffon saluta - Cerci accorcia : Diretta Juventus Verona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. I bianconeri festeggiano il settimo scudetto consecutivo, gli scaligeri tornano in B

Calciomercato Juve - colpo di scena sul futuro di Buffon : Nella sua conferenza stampa, avuta di fronte a più di ottanta giornalisti provenienti da tutto il mondo, Gianluigi Buffon ha annunciato il suo doloroso addio alla Juventus. Pochi giorni fa erano in molti a pensare che il portiere avrebbe lasciato il calcio giocato, ma probabilmente non sarà così. Buffon ha infatti dichiarato che deve ancora decidere il suo futuro e che l'unica cosa certa è la partita che giocherà contro il Verona domenica. Gara ...

GIGI Buffon - ADDIO ALLA JUVENTUS : SMETTE/ La lettera di Totti : agente del portiere chiarisce frasi sul Pupone : GIGI BUFFON ADDIO, Francesco Totti gli scrive: "Caro GIGI, ci sono passato: noi così diversi ma così uguali". La lettera dell'ex capitano della Roma al calciatore bianconero, pubblicata oggi

Buffon - umiliazione privata : 'Cosa c'è scritto nelle lettere che gli mandano gli italiani : o insulti o...'. Peggio : Intervistata da Tuttosport , la sorella dell'ormai ex portierone della Juventus svela un dettaglio imbarazzante sulle migliaia di lettere che ogni anno riceve dai tifosi il campione del Mondo 2006. ...

Dove andrà Gigi Buffon? Il Psg favorito sulle altre big d'Europa : Questo è l'unico modo in cui concepisco lo sport". Poche righe per riassumere il pensiero espresso da Buffon in conferenza stampa, ovvero la certezza di lasciare la Juve, con la possibilità però di ...

Gigi Buffon e le parole sul futuro : deciderò la prossima settimana : Il portiere [VIDEO]della Juventus Gigi Buffon durante la conferenza insieme al Presidente Andrea Agnelli ha parlato dei suoi prossimi progetti ed ha avuto un momento di emozione. Ha sottolineato di essere grato alla Juventus in quanto la potente societa' è stata capace di trasformare un talento straordinario in un grande campione ed ha detto che con il suo ritiro la fascia di capitano andra' al compagno di squadra e difensore Giorgio Chiellini. ...

Calcio - Buffon sulla partita contro il Real : “L’arbitro Oliver? Se lo incontrassi lo abbraccerei. Quella sera ho esagerato” : Gianluigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus in una conferenza stampa all’Allianz Stadium e inevitabilmente è stato affrontato il tema dei quarti di finale di Champions League, con l’espulsione del capitano bianconero e il rigore nel finale a favore del Real Madrid. “Quella sera ho trasceso e ne sono dispiaciuto. Se incontrassi l’arbitro Oliver lo abbraccerei, e mi scuserei, confermandogli però che poteva ...

La furia napoletana corre sul web : 'Gli arbitri che piacciono a Buffon' : Batticuore azzurro, una notte di sussulti quella di San Siro. Poteva essere il momento buono per il sorpasso, ma dopo 90 minuti di palpitazioni le speranze dei napoletani sono rimandate al prossimo ...

Dino Zoff shock/ "Tre anni fa non riuscivo ad alzarmi dal letto". Sulla Juventus e Buffon... : Dino Zoff shock: "Tre anni fa non riuscivo ad alzarmi dal letto". L'ex portiere ha parlato anche della Juventus, e quindi della corsa scudetto col Napoli, del futuro di Buffon e di Nazionale