Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : La fine dell’Italia dell’auto, che ha avuto il suo apogeo nel 1984 con la Fiat Uno di Vittorio Ghidella, è arrivata. La decisione di eliminare qualunque tipo di auto popolare e non ad alto valore aggiunto – in sostanza, l’Italia perde il marchio Fiat (resta solo la 500 X a Melfi) – e di mantenere nel nostro Paese i marchi premium Alfa Romeo e Maserati è la naturale formalizzazione della impostazione strategica data da Sergio Marchionne a Fca ...

Fca - l'Italia non è piu un Paese per auto di massa. Basteranno Alfa Romeo e Maserati? : l'Italia industriale del secolo scorso finisce qui: la scelta di Fca di abbandonare ogni produzione destinata al mass market nel nostro Paese rappresenta una cesura epocale. E questo rappresenta un problema serio per il futuro. Vediamo quale...

Fca - primo giugno nuovo piano. Focus su produzione Italia di Jeep - Alfa - Maserati e strategia premium : TORINO - Il giorno della presentazione del nuovo piano industriale di Fca si avvicina: il primo giugno, tra poco più di due settimane, l'amministratore delegato del gruppo, Sergio...

Piano Fca - la mappa dei poli italiani e il nodo occupazione senza più auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. L’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

Gruppo Fca - In Italia produrrà solo vetture premium : Con l'avvicinarsi del primo giugno e della presentazione del piano industriale del Gruppo FCA, spuntano le prime indiscrezioni di stampa su quali modelli saranno destinati alle fabbriche nel nostro Paese. Secondo l'agenzia Bloomberg, l'Italia è destinata a una svolta storica perché non saranno prodotte più vetture di fascia bassa, ma solo modelli premium e in particolare per i marchi Alfa Romeo, Maserati e Jeep. Notizie che sono inedite soltanto ...

Fca - Bloomberg : “Col nuovo piano industriale stop alla produzione di modelli di massa in Italia” : In fin dei conti Sergio Marchionne, gran visir di FCA, lo aveva detto chiaro e tondo lo scorso marzo: “La rilevanza di Fiat per il pubblico è diminuita. Abbiamo bisogno di fare spazio ai marchi più potenti. Non sto uccidendo Fiat, credo che abbia un grande futuro in America Latina, e che in Europa possa contare sulla forza della 500”. Il che dovrebbe presupporre un consistente ridimensionamento dell’attuale offerta di prodotto. Non sorprende, ...

Fca - in Italia produrrà solo auto di gamma alta : MILANO - Fiat Chrysler è pronta a concentrarsi, per quanto riguarda la produzione Italiana, sulle auto di fascia alta come i nuovi suv della Maserati e della Jeep, spostando invece all'estero Panda e ...

Chrysler Pacifica - ora si può comprare anche in Italia la prima ibrida del gruppo Fca : ... personalizzabile con tutte le informazioni di supporto alla guida, , navigatore satellitare, sistema infotelematico streaming wireless, sistema audio a 13 altoparlanti, volante e sedili riscaldati ...

