Weekend al cinema con le proposte di Diregiovani. Buona visione!

Sinossi: Tonno Spiaggiato racconta la storia di Francesco, un ragazzo che fa di tutto per riconquistare la fidanzata, che lo ha lasciato. Dopo numerosi e maldestri tentativi, miseramente falliti, finalmente […]

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel Weekend del 5 e 6 maggio : MANUEL di Dario Albertini. Con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa. Italia 2017. Durata 98’. Voto 4/5 (DT) “Adesso tu esci e trova la tua strada”. Manuel è diventato maggiorenne. Dopo molti anni sta per uscire da un istituto minorile per chi non ha sostegno familiare. Faccia spigolosa e asimmetrica, capelli rasati a metà cranio, Manuel è un tipo giusto, un tipo buono e tollerante. Sua madre, inoltre, potrà uscire dal carcere ...

Sinossi: Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all'esame di maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito […]

“Avengers : Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo Weekend al cinema - la cifra più alta di sempre : Avengers: Infinity War – l’ultimo film della Marvel dedicato ai suoi famosi personaggi – ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre. Il precedente record di incassi nel primo weekend al The post “Avengers: Infinity War” ha incassato 630 milioni di dollari nel suo primo weekend al cinema, la cifra più alta di sempre appeared first on Il Post.

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa non vedere nel Weekend del 21 e 22 aprile : MOLLY’S GAME di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner. Usa 2017. Durata: 140’ Voto: 3,5/5 (DT) Un ex promessa di sci free-style s’infortuna suo malgrado e finisce per diventare una rinomata organizzatrice, prima a Los Angeles poi a New York, di partite di poker ad altissimo livello frequentate dallo star system e da ricchi industriali. Fino a quando l’invito esteso a qualche poco conosciuto ceffo della mafia russa ...

Sinossi: Questa è la storia di Antonio Bonocore (Gugliemo Poggi), praticante in legge che sogna un contratto nel prestigioso studio del suo mentore, il principe del foro Salvatore 'Toti' Bellastella […]

Film in uscita al cinema - cosa vedere e non vedere nel Weekend di Pasqua : READY PLAYER ONE di Steven Spielberg. Con Tye Sheridan, Olivia Cooke, Mark Rylance. Usa 2018. Durata: 140’. Voto: 4/5 (DT) Anno 2045, Columbus, Ohio. Il pianeta Terra non se la passa benissimo, mentre lo svago che coinvolge ogni abitante del pianeta è il gioco virtuale Oasis creato dal genio nerd, appena morto, James Hallyday. Quest’ultimo prima di andarsene ha dichiarato ai quattro venti l’esistenza di un Easter egg, ovvero un segreto del gioco ...

Sinossi: Ambientato nel 1892, Hostiles – Ostili racconta la storia di un leggendario capitano dell'esercito (Christian Bale) che accetta con riluttanza di scortare un capo guerriero Cheyenne in punto di […]

Film in uscita al cinema - cosa vedere e cosa no nel Weekend : da Foxtrot a Pacific Rim : Foxtrot di Samuel Maoz. Con Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonatan Shiray. Israele/Germania/Francia/ Svizzera 2017. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (AMP) Arance e soldati morti. Una sintesi che vale un Paese osservato dal talento di un grande regista israeliano, qui alla sua seconda prova otto anni dopo l’esordio Lebanon trionfatore a Venezia 2009. Foxtrot, noto ballo americano a quattro tempi, è ciò che fornisce struttura e metafora all’omonimo dramma ...