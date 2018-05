Senza identità | senza passato | senza direzione | ecco il governo dei narcisi Di Maio e

espresso.repubblica

(Di venerdì 18 maggio 2018) La separazione dalla realtà è l’elemento che unisce i capi di Lega e M5S. Perché mentre il Forzaleghismo è stato un vero blocco sociale, il Grilloleghismo non esiste: in comune c’è solo l’avversione per l’Europa La Brutta Estate della Repubblica: i tre fallimenti che portano alla svolta traumatica " Così si attaccavano Die Salvini prima dell'alleanza: tutto il peggio della settimana "