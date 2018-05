Lotta | Beat The Streets 2018 | Frank Chamizo accarezza il sogno ma si arrende a Jordan

oasport

(Di venerdì 18 maggio 2018)ilnel match del secolo, ma a trionfare èBurroughs. Spettacolo ed emozioni in occasione delThea Manhattan (New York), dove il dominatore dell’ultimo decennio della categoria -74 kg dellastile libero ha sfidato l’azzurronell’incontro più atteso dell’intero programma dell’evento. La sfida delle sfide, come è stata ribattezzata dagli esperti per la qualità e il palmarès dei due contendenti, ha visto prevalere Burroughs al termine di una battaglia senza esclusione di colpi, in cuia lungo ha cullato ildi portare a casa la vittoria davanti al pubblico newyorkese. Ma andiamo per ordine. Dopo una breve fase di studio, l’italo-cubano ha preso l’iniziativa e ha colto di sorpresa Burroughs, piazzando una splendida proiezione che gli è valsa i primi 2 punti del ...