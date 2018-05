superguidatv

: Slitta Il Supplente, su Rai 2: ecco quando andrà in onda #IlSupplente #Rai2 #JAx #MaraMaionchi #RobertoSaviano… - Emanuele4Music : Slitta Il Supplente, su Rai 2: ecco quando andrà in onda #IlSupplente #Rai2 #JAx #MaraMaionchi #RobertoSaviano… - SuperGuidaTV : Slitta Il Supplente, su Rai 2: ecco quando andrà in onda #ilsupplente #rai2 @carlopalomar @maramaionchi… - SerieTvserie : Il Supplente slitta al 13 giugno: Rai 2 lo sposta alla chiusura delle scuole -

(Di giovedì 17 maggio 2018) Cambio di programmazione per Il, il nuovo programma di Rai 2 con J-Ax, Mara Maionchi, Roberto Saviano ed Enrico Mentana:indi circa un mese la messa inde Il, il programma ideato e prodotto dalla Palomar Entertainment. Ad annunciare la nuova data di programmazione è stato il produttore televisivo Carlo Degli Esposti della Palomar con un tweet. Illa messa insu Rai 2:inizia Inizialmente previsto per mercoledì 16 maggio, Ildi circa un mese la sua data di messa in. A rivelarlo tramite i social è il produttore televisivo Carlo degli Esposti come si legge da questo tweet: Dal 13 giugno arriva #Ilsu @RaiDue con @robertosaviano @maramaionchi @EnricoMentana @jaxofficial APPUNTAMENTO DA NON PERDERE!!@MiurSocial @agiasocial pic.twitter.com/y0kzMgVOuC — Carlo Degli ...